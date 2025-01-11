На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет

Ингредиенты:
- Брокколи – 200 г
- Цветная капуста – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Мука – 2-3 ст. ложки
- Панировочные сухари – 3-4 ст. ложки
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка овощей
- Брокколи и цветную капусту промойте и разберите на соцветия.
- Опустите соцветия в кипящую подсоленную воду и варите 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
- Слейте воду и остудите овощи.
Шаг 2: Измельчение овощей
- Измельчите отваренные брокколи и цветную капусту с помощью блендера или пропустите через мясорубку.
- Мелко нарежьте лук и чеснок.
Шаг 3: Формирование фарша
- В глубокой миске соедините измельчённые овощи, яйцо, муку, панировочные сухари, лук и чеснок.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Хорошо перемешайте массу, чтобы получился плотный фарш.
Шаг 4: Лепка котлет
- Сформируйте из фарша небольшие котлетки, придавая им желаемую форму.
- Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.
Шаг 5: Жарка котлет
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выложите котлеты на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).
Шаг 6: Подача
- Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
- Подавайте горячими с любимым соусом или гарниром.
Приятного аппетита!