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На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет

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Овощные котлеты из брокколи и цветной капусты – это вкусное и полезное блюдо, которое подойдет как вегетарианцам, так и тем, кто хочет разнообразить свой рацион.

Ингредиенты:

  • Брокколи – 200 г
  • Цветная капуста – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Мука – 2-3 ст. ложки
  • Панировочные сухари – 3-4 ст. ложки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка овощей

  1. Брокколи и цветную капусту промойте и разберите на соцветия.
  2. Опустите соцветия в кипящую подсоленную воду и варите 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
  3. Слейте воду и остудите овощи.

Шаг 2: Измельчение овощей

  1. Измельчите отваренные брокколи и цветную капусту с помощью блендера или пропустите через мясорубку.
  2. Мелко нарежьте лук и чеснок.

Шаг 3: Формирование фарша

  1. В глубокой миске соедините измельчённые овощи, яйцо, муку, панировочные сухари, лук и чеснок.
  2. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Хорошо перемешайте массу, чтобы получился плотный фарш.

Шаг 4: Лепка котлет

  1. Сформируйте из фарша небольшие котлетки, придавая им желаемую форму.
  2. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.

Шаг 5: Жарка котлет

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  2. Выложите котлеты на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).

Шаг 6: Подача

  1. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
  2. Подавайте горячими с любимым соусом или гарниром.

Приятного аппетита!

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11 января 2025, 15:13
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: freepik.com
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