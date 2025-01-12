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Воскресенье 12 января

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Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола

Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола
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На Старый Новый Год часто готовят сытные и уютные блюда, которые создают атмосферу праздника и домашнего тепла. Одним из таких блюд может стать говядина по-бургундски – классическое французское блюдо, которое прекрасно подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Говяжья вырезка или лопатка — 800 г
  • Лук-шалот — 8 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Грибы (шампиньоны или белые грибы) — 200 г
  • Красное сухое вино — 500 мл
  • Бульон мясной — 400 мл
  • Бекон — 150 г
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Тимьян — несколько веточек
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте говядину крупными кубиками размером примерно 3х3 см. Обваляйте мясо в муке, слегка посолив и поперчив.
  2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанный мелкими кубиками бекон до хрустящей корочки. Переложите бекон на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
  3. В той же сковороде, где жарился бекон, обжарьте куски говядины до румяной корочки со всех сторон. Это займет около 5-7 минут. Переложите мясо в отдельную посуду.
  4. Очистите лук-шалот и морковь. Лук нарежьте пополам, а морковь кружками. В той же сковороде обжарьте овощи до мягкости, добавив немного масла, если нужно.
  5. Вылейте красное вино в сковороду с овощами и доведите до кипения. Варите на медленном огне, пока объем вина не уменьшится вдвое. Затем добавьте бульон, лавровый лист, тимьян и обжаренное мясо. Перемешайте и готовьте на слабом огне под крышкой около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким.
  6. Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Добавьте грибы в кастрюлю за 30 минут до окончания приготовления.
  7. За 15 минут до готовности добавьте обжаренный бекон обратно в кастрюлю. Попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.
  8. Подавать говядину по-бургундски лучше всего с картофельным пюре, свежими овощами или багетом.

Это блюдо идеально подходит для уютных семейных вечеров и создаст теплую атмосферу на празднике. Приятного аппетита!

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12 января 2025, 09:15
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Фоторепортаж

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

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