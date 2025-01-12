Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола

Как правильно отметить Старый Новый год и что это за праздник

Старый Новый год – уникальный праздник, который отмечается лишь в нескольких странах мира, включая Россию. Этот день является напоминанием о временах, когда наша страна жила по юлианскому календарю, а переход на григорианский календарь произошел позже других стран. В результате этого мы получили возможность праздновать Новый год дважды: по современному календарю 1 января и по старому стилю 14 января. Но как же правильно отметить этот удивительный праздник? Давайте разберемся! История праздникаСтарый Новый Год берет свое начало в 1918 году, когда Советская Россия перешла с юлианского календаря на григорианский.