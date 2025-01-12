Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола

Ингредиенты:
- Говяжья вырезка или лопатка — 800 г
- Лук-шалот — 8 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Грибы (шампиньоны или белые грибы) — 200 г
- Красное сухое вино — 500 мл
- Бульон мясной — 400 мл
- Бекон — 150 г
- Мука — 1 ст. ложка
- Растительное масло — 2 ст. ложки
- Лавровый лист — 2 шт.
- Тимьян — несколько веточек
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте говядину крупными кубиками размером примерно 3х3 см. Обваляйте мясо в муке, слегка посолив и поперчив.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанный мелкими кубиками бекон до хрустящей корочки. Переложите бекон на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
- В той же сковороде, где жарился бекон, обжарьте куски говядины до румяной корочки со всех сторон. Это займет около 5-7 минут. Переложите мясо в отдельную посуду.
- Очистите лук-шалот и морковь. Лук нарежьте пополам, а морковь кружками. В той же сковороде обжарьте овощи до мягкости, добавив немного масла, если нужно.
- Вылейте красное вино в сковороду с овощами и доведите до кипения. Варите на медленном огне, пока объем вина не уменьшится вдвое. Затем добавьте бульон, лавровый лист, тимьян и обжаренное мясо. Перемешайте и готовьте на слабом огне под крышкой около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким.
- Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Добавьте грибы в кастрюлю за 30 минут до окончания приготовления.
- За 15 минут до готовности добавьте обжаренный бекон обратно в кастрюлю. Попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.
- Подавать говядину по-бургундски лучше всего с картофельным пюре, свежими овощами или багетом.
Это блюдо идеально подходит для уютных семейных вечеров и создаст теплую атмосферу на празднике. Приятного аппетита!