Алкоголь и портрет Лозы: в Сети появился райдер оправившейся от горя Седоковой

Анна Седокова недавно пережила смерть бывшего мужа Яниса Тиммы.

Певица Анна Седокова, которая после утраты своего экс-мужа Яниса Тиммы попала в больницу с нервным срывом, готова вновь радовать публику своими выступлениями. В Сети появился райдер артистки, который таит в себе несколько интересных моментов. Кроме того, за выступление чуть более получаса Седокова требует гонорар в полтора миллиона рублей наличными. При оплате безналом сумма увеличится на 10 процентов.

Во время нахождения артистки в городе проведения мероприятия за ней должна зорко следить охрана. Макияж и прическу должны обеспечить организаторы. За неисполнение этих требований предусматривается штраф до 150 тысяч рублей, а также возможность отказа певицы от участия в мероприятии.

Среди новых пунктов райдера – дорогое шампанское, многолетний коньяк и виски. Реклама концертов должна быть непременно согласована с Седоковой, как и список артистов, которые выступят вместе с ней на одной сцене.

Среди нестандартных пожеланий — наличие в гримерке фотографии Юрия Лозы, однако его отсутствие предметов не влечет за собой штрафов. По словам окружения Анны, она всегда берет с собой этот портрет певца.

Поклонники артистки обрадовались тому, что их любимица оправилась о горя и снова выйдет на сцену. В комментариях они пожелали певице плодотворного творчества и личного счастья. Многие, впрочем, не верили в искренность звезды. Хейтеры в один голос заявляли, что певица притворилась больной, чтобы избежать обвинений в свою сторону.

Напомним, бывший муж Седоковой покончил с собой ночью 17 декабря. Это произошло через несколько часов после дня рождения Анны. По слухам, причиной стало то, что он так и не смог добиться расположения супруги и вернуть ее любовь, а также с трудом перенес развод и впал в депрессию.

Анна Седокова сильно переживала утрату Яниса Тиммы. Кроме того, на нее обрушился поток критики со стороны общества. Друзья баскетболиста обвинили певицу в многочисленных изменах мужу и даже заявили о заведении на нее уголовного дела на родине спортсмена.