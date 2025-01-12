Постновогодняя скорая помощь для ЖКТ

Врач гастроэнтеролог Вероника Корнилова рассказала, как восстановить здоровья после длительного застолья.



Новогодние праздники позади и радостное настроение сменяется разочарованием у многих из нас. Связано это с ухудшением самочувствия после обильных застолий и корпоративов. В большинстве случаев этот период времени богат на переедания, многочисленные нарушения диеты и злоупотребление алкоголем. Разумеется, это не может не сказаться на здоровье и самочувствии.

Чаще всего появляются такие симптомы, как боли в животе, дискомфорт или тяжесть в правом подреберье. Время от времени может возникать тошнота и даже изменение консистенции стула. Своевременная помощь решит проблему плохого самочувствия и улучшит состояние здоровья.

Поддержка печени

Переедания, употребление вредных жиров влекут за собой накопление капелек жира в печеночных клетках, гепатоцитах. В результате возникает их воспаление и даже гибель. В группе особого риска лица с избыточной массой тела, нарушением обмена холестерина, артериальной гипертензией.

Большую нагрузку на печень возлагает и употребляемый алкоголь. Доказано, что безопасной нетоксичной дозы просто не существует и даже малое количество горячительных напитков вызывает повреждение на клеточном уровне. Стабилизировать состояние печени после праздничных застолий помогают препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 12-15 мг на 1 кг веса пациента.

При повышении печеночных проб (АЛТ, АСТ) могут быть использованы препараты группы адеметионина (гептрал, гептор и пр). Длительность лечения составляет обычно не менее двух недель.

Работа с поджелудочной железой

Переедания, грубые погрешности в питании, алкоголь влияют и на поджелудочную железу. Обеспечить функциональный покой поможет отказ от плохих жиров и алкоголя. В качестве медикаментов могут помочь ферменты. Более эффективны препараты минимикросфер и микротаблеток, такие как креон, микразим и прочие. Разовая доза для взрослых составляет обычно 25 000 ЕД.

В группе особого риска по обострениям панкреатита находятся пациенты с желчнокаменной болезнью. Именно они должны особенно тщательно соблюдать принципы рационального питания, чтобы избежать развития острого панкреатита и холецистита.

Поддержка желудка

Праздничные "излишества", особенно в сочетании с алкоголем часто приводят к обострению хронического гастрита. Внезапно могут начаться боли в эпигастрии, дискомфорт или жжение. Переносимость пищи снижается, а любая погрешность вызывает ухудшение самочувствия.

Связано это с химическими и механическими раздражителями пищи и напитков, которые приводят к возникновению этих симптомов. Именно поэтому в период восстановления стоит полностью отказаться от жирной, жареной, острой, соленой или копченой пищи.

Уменьшить выработку кислоты желудком помогают ингибиторы протонной помпы, такие как нольпаза, разо, нексиум и другие медикаменты. Препараты группы ребагита на основе ребамипида улучшают секрецию собственных факторов защиты (бикарбонатов, простагландинов), стимулируют выработку защитной слизи и улучшают микроциркуляцию, что способствует более быстрому восстановлению. Длительность использования составляет не менее двух недель.

Восстановление пищевода

Возникновение изжоги и/или отрыжки может говорить об усилении рефлюксов, обратных забросов содержимого желудка в пищевод. В результате таких нарушений моторики возникает эзофагит, или воспаление пищевода.

Уменьшить обратные забросы помогают прокинетики группы итомеда на основе итоприда. Длительность лечения составляет обычно не менее 2-4 недель. Купировать жжение пищевода достаточно быстро позволяет использование антацидов, таких как алмагель, мааалокс и т.д. Они обволакивают пищевод, нейтрализуя кислоту. В случае беременности препаратом выбора обычно является гевискон.

Работа с питанием

Коррекция диеты является неотъемлемой частью восстановления ЖКТ после новогодних погрешностей. За основу рациона стоит брать только мясо, рыбу или птицу нежирных сортов. Подойдут такие варианты, как постная говядина, телятина, кролик, курица, индейка, форель и так далее. С птицы важно не забыть снять кожицу. Способ приготовления пищи тоже имеет большое значение – блюдо можно варить, тушить, запекать в духовке, готовить в микроволновой печи или мультиварке.

В качестве гарнира можно использовать крупы (гречка, перловка и пр.), тушеные овощи (капуста белокочанная, брюссельская, брокколи, кабачки, патиссоны и т.д.), бобовые при переносимости. Важно при приеме пищи не торопиться и тщательно пережевывать еду, избегать горячих и холодных блюд и напитков.