Когда гости стучат в дверь без предупреждения, важно иметь под рукой простой и вкусный рецепт, который не займет много времени на приготовление.

Салат с колбасой салями и сыром — отличное решение для таких случаев. Он сочетает в себе насыщенные вкусы и яркие цвета, что делает его не только вкусным, но и аппетитным блюдом.

Ингредиенты на 4 порции:

• Салями (пряная с пажитником и паприкой) — 1 упаковка (70 г)

• Сыр Моцарелла пикколо — 1 упаковка (120 г)

• Оливки зелёные без косточек — 30 г

• Шпинат — 1 упаковка (125 г)

• Авокадо — 1 шт.

• Базилик сушеный — 1/6 ч. л. (1 г)

• Оливковое масло — 1,5-2 ст. л. (25-30 мл)

• Чеснок сушеный — 1/3 ч. л. (2 г)

• Перец черный молотый — 1/6 ч. л. (1 г)

• Цедра лимона — 1/4 ч. л.

• Сок лимона — 2 ч. л. + для авокадо

• Соль — 1/3 ч. л. (2 г)

Приготовление:

Шаг 1: Сначала подготовьте лимон. С помощью мелкой тёрки снимите цедру, стараясь не задеть белую часть, чтобы избежать горечи.

Шаг 2: Приготовьте заправку. В небольшой миске смешайте сок лимона с оливковым маслом. Добавьте черный молотый перец, лимонную цедру, сушеный базилик и соль. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Шаг 3: Нарежьте салями тонкими полосками, чтобы они равномерно распределились по салату.

Шаг 4: Оливки нарежьте кружочками для удобства употребления.

Шаг 5: У авокадо аккуратно удалите косточку, извлеките мякоть с помощью ложки и нарежьте ее тонкими ломтиками. Полейте соком лимона, чтобы предотвратить потемнение.

Шаг 6: Шарики моцареллы разрежьте пополам, чтобы они лучше сочетались с другими ингредиентами.

Шаг 7: Шпинат промойте под проточной водой и обсушите. Выложите его в большой салатник, добавьте заправку и тщательно перемешайте.

Шаг 8: На тарелку выложите шпинат, сверху разместите нарезанные ингредиенты: салями, оливки, авокадо и моцареллу. Украсьте свежим базиликом перед подачей.