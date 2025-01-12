Журналисты подсчитали, во сколько звездам обошелся зимний отдых

Не все селебрити предпочли заграничные поездки.

После череды праздничных концертов и съемок многие знаменитости отправились на отдых. Журналисты выяснили, какова стоимость отпуска, который предпочитают звезды.

Лариса Долина, завершив работу, поехала в Кисловодск вместе с дочерью и внучкой. Там певица проходит курс лечения в одном из местных санаториев. Недельное пребывание в таком премиальном санатории, включая проживание, питание и процедуры для двух человек, обойдется не менее чем в 90 тысяч рублей. Билеты на самолет туда и обратно эконом-классом стоят от 10 тысяч рублей, тогда как бизнес-класс будет стоить от 66 тысяч рублей.

Ольга Бузова провела свой отпуск на горнолыжном курорте Красная Поляна, где она каталась на лыжах днем, а вечером посещала рестораны со своим возможным возлюбленным, чье имя пока держится в секрете. Уезжая из Сочи, Ольга призналась, что немного загорела, но сильно устала. Номер на двоих в пятизвездочном отеле в морской столице нашей страны на неделю обойдется приблизительно в 90 тысяч рублей. Перелет туда и обратно эконом-классом стоит около 13 тысяч рублей, а билеты бизнес-класса обойдутся от 80 тысяч рублей.

Актриса Елена Ксенофонтова выбрала для своего путешествия места неподалеку от Москвы. На этот раз она посетила Кострому, где ознакомилась с местными музеями и совершила несколько экскурсий. Проживание в люксовом номере на двоих за сутки обойдется в сумму от 7 тысяч рублей, а поездка на электричке туда и обратно – от 900 рублей.

Многие российские артисты, которые выступали на праздниках в Объединенных Арабских Эмиратах, остались там же отдохнуть после окончания работы. Среди них были Александра Ревва, Баста, Люся Чеботина, Илана Юрьева из "Уральских пельменей", Владимир Кузьмин, Любовь Успенская и другие.

Лера Кудрявцева отпраздновала Новый год на закрытом мероприятии с Андреем Малаховым, а потом осталась отдыхать в Дубае вместе с дочерью и мужем. Погода в этом городе идеальна для пляжного отдыха. Недельный отдых в пятизвездочном отеле на двоих обойдется в сумму от 300 тысяч рублей. Перелет туда и обратно эконом-классом будет стоить около 50 тысяч рублей, а бизнес-классом – от 400 тысяч рублей.

На жарких можно встретить таких знаменитостей, как балерина Анастасия Волочкова, актер Александр Петров с беременной женой, матерью и тещей, актриса Кристина Асмус с дочерью и женихом-продюсером Ильей Бурецом, а также Полину Гагарину с семьей. Стоимость аренды виллы категории пять звезд на неделю начинается от 900 тысяч рублей. За авиабилет туда и обратно эконом-классом придется заплатить от 200 тысяч рублей (если рейс прямой), а бизнес-класс обойдется в сумму от 1 миллиона рублей (также без пересадок).

Ксения Бородина со своим избранником и дочерьми предпочли экзотические Бали. Там они прошли обряд очищения, из-за которого в соцсети их даже предлагали отлучить от церкви. Аренда виллы на неделю обойдется желающим от 500 тысяч рублей. Перелет в обе стороны эконом-классом составит от 140 тысяч рублей, а билеты бизнес-класса – от 500 тысяч рублей.