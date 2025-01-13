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Понедельник 13 января

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56-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой

56-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой
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Хью Джекман прервал молчание после слухов о своем новом романе.

Известный австралийский актер и певец официально подтвердил отношения с Саттон Фостер, с которой работал над бродвейской постановкой "Музыкант" в 2022 году. Это стало неожиданной новостью для многих поклонников, учитывая, что актер всего год назад расстался со своей супругой Деборрой-Ли Фернесс.

8 января Хью Джекман впервые сделал заявление после того, как его заметили на романтическом ужине с Саттон. Актер опубликовал пост в социальных сетях, сделав репост сообщения Венди Джейкобсон, исполнительного продюсера его последнего фильма "Дэдпул и Росомаха".

Хью Джекман. Фото: соцсети

В посте говорилось о множестве номинаций, которые фильм получил на престижные награды, включая CAS Awards и SAG Awards. Это событие стало важным моментом в карьере Джекмана, и поклонники обратили внимание на его позитивный настрой и вдохновение.

Хотя Хью не комментировал свои новые отношения напрямую, его поклонники заметили, что он выглядит "окрыленным" рядом с Саттон. Пара работала вместе над популярным бродвейским шоу с декабря 2021 года по январь 2023 года. Актер активно поддерживал Фостер во время ее постановки "Однажды на матрасе".

Новый роман стал неожиданностью для многих, особенно после того, как Джекман и Фернесс объявили о своем расставании в сентябре 2023 года. В своем заявлении они отметили, что провели почти три десятилетия в любви и уважении друг к другу, но решили разойтись.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2025, 03:09
Хью Джекман. Фото: соцсети
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