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Понедельник 13 января

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Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде

Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде
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Простой и необычный рецепт хвороста, который готовится быстро.

Ингредиенты:

  • 200 г творога (мягкого)
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 150 г муки
  • Щепотка соли
  • Ванилин (по вкусу)
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. В миске смешайте творог, сахар, яйца, щепотку соли и ванилин до однородной массы.
  2. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным.
  3. Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую часть в тонкий пласт толщиной около 0,5 см.
  4. Нарежьте пласты на полоски шириной примерно 2-3 см, а затем сделайте надрез посередине каждой полоски.
  5. Проденьте один конец полоски через разрез, чтобы получился узелок.
  6. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле.
  7. Опускайте хворост в горячее масло небольшими порциями и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
  8. Готовый хворост выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
  9. Посыпьте готовый хворост сахарной пудрой и подавайте к столу.

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13 января 2025, 11:01
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