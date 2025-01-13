Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде

Простой и необычный рецепт хвороста, который готовится быстро.
Ингредиенты:
- 200 г творога (мягкого)
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 150 г муки
- Щепотка соли
- Ванилин (по вкусу)
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- В миске смешайте творог, сахар, яйца, щепотку соли и ванилин до однородной массы.
- Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным.
- Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую часть в тонкий пласт толщиной около 0,5 см.
- Нарежьте пласты на полоски шириной примерно 2-3 см, а затем сделайте надрез посередине каждой полоски.
- Проденьте один конец полоски через разрез, чтобы получился узелок.
- Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле.
- Опускайте хворост в горячее масло небольшими порциями и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовый хворост выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
- Посыпьте готовый хворост сахарной пудрой и подавайте к столу.