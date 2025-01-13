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Понедельник 13 января

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Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы

Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы
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Картина Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны в 1984 году и стала по-настоящему народной. Фильм разобрали на цитаты, а его героев полюбили, как своих родственников. Но помните ли вы малейшие детали ленты? Давайте проверим!

1. Как звали мужа Людмилы, от которого она сбежала к матери из города?

А. Генка;

Б. Васька;

В. Митька.

2. Где работает Василий Кузякин?

А. В порту;

Б. В леспромхозе;

В. На ферме.

3. Как рост был у гуманоидов из рассказа Раисы Захаровны?

А. Метр пятьдесят;

Б. Два метра;

В. Метр двадцать.

4. Какую мелодию обожала слушать Раиса Захаровна?

А. "Элегию" Массне;

Б. Концерт №1 Чайковского;

В. "Серенаду" Шуберта.

5. В какие войска отправили служить Леньку?

А. На границу;

Б. В танковые;

В. В пехоту.

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1. А. Генка

2. Б. В леспромхозе;

3. В. Метр двадцадцать;

4. А. "Элегию" Массне;

5. А. На границу;

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2025, 11:38
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма "Три тополя на Плющихе"

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Фото: кадр из фильма
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