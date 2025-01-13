Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы

Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева

Алла Пугачева с младшими детьми и признанным иностранным агентом пятым мужем почти три года назад покинула родные палестины. Правда, жизнь на чужбине для эстрадной Примадонны оказалась не сахаром. Сначала Пугачева с семьей жила в съемном доме в Израиле.