Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы

1. Как звали мужа Людмилы, от которого она сбежала к матери из города?
А. Генка;
Б. Васька;
В. Митька.
2. Где работает Василий Кузякин?
А. В порту;
Б. В леспромхозе;
В. На ферме.
3. Как рост был у гуманоидов из рассказа Раисы Захаровны?
А. Метр пятьдесят;
Б. Два метра;
В. Метр двадцать.
4. Какую мелодию обожала слушать Раиса Захаровна?
А. "Элегию" Массне;
Б. Концерт №1 Чайковского;
В. "Серенаду" Шуберта.
5. В какие войска отправили служить Леньку?
А. На границу;
Б. В танковые;
В. В пехоту.
ОТВЕТЫ
1. А. Генка
2. Б. В леспромхозе;
3. В. Метр двадцадцать;
4. А. "Элегию" Массне;
5. А. На границу;