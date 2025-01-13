Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам

Кристина Орбакайте не забывает отмечать российские праздники.

Бывшая супруга Владимира Преснякова, Алла-Виктория, исповедует католицизм. Однако популярный исполнитель старается учитывать интересы своих поклонников, среди которых много православных верующих. Неделю назад Орбакайте поздравила всех с Рождеством, а теперь снова обратилась к своим поклонникам.

В своем блоге певица поделилась праздничными фотографиями, где она предстает в белом головном уборе рядом с новогодними елками. Вместе с ней в кадре появился ее супруг.

Орбакайте объяснила, что этот пост посвящен празднику Старого Нового года.

«И снова с Новым годом! Мира и добра вам от нас», – выразила свои пожелания всем подписчикам певица.

Фотографии и послание Кристины вызвали бурную со стороны ее матери. Алла Пугачева оставила комментарии в виде ярких смайлов с поцелуями и красными сердцами.

Поклонники не оставили без внимания обращение артистки и пожелали Орбакайте успехов и счастья в новом году. Некоторые из них добавили, что у певицы великолепная семья и передали привет Пугачевой и ее мужу-иноагенту.

Алла Пугачева встречала Новый 2025 год в ресторане. Она танцевала вместе с супругом под песню Андрея Губина. Артистка поделилась крупным планом своего лица, после чего многие поклонники заметили сходство с дочерью Орбакайте, приписывая это многочисленным пластическим операциям.

Напомним, в прошлом году Орбакайте заявила, что больше не планирует приезжать в Россию даже с концертной деятельностью. Она сказала, что вернется на родину когда-нибудь в лучшей жизни. Многие посчитали, что причиной этому стало влияние матери певицы, которая в настоящее время не пользуется популярностью у бывших соотечественников.