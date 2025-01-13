Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта

Рекомендуется использовать сыромороженые черные тигровые креветки, которые перед приготовлением нужно разморозить и очистить. Это может потребовать немного времени, но результат стоит затраченных усилий. Для самой пасты можно выбрать феттучини, пенне или маккери — все они прекрасно сочетаются с креветками.
Необходимые ингредиенты на 2 порции:
• Фузилли букати — 250 г
• Черные тигровые креветки — 200 г
• Чеснок — 2 зубчика
• Лимон — 0,5 шт.
• Сливочное масло — 30 г
• Оливковое масло — 2 ст. ложки
• Сыр Пармезан — 80 г
• Петрушка — 1 веточка
• Свежий тимьян — 2 веточки
• Свежемолотый черный перец — по вкусу
• Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Шаг 1: Начните с размораживания креветок. Это можно сделать заранее в холодильнике или за полчаса в ледяной воде, оставив их в упаковке.
Шаг 2: Очистите креветки от панцирей. Хвостики можно оставить для более красивой подачи. Удалите кишечную вену, используя зубочистку, и тщательно промойте креветки под холодной водой.
Шаг 3: В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавив соль. Опустите в неё пасту и варите до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке.
Шаг 4: На сковороде растопите сливочное масло вместе с оливковым. Выложите туда веточки тимьяна и раздавленные зубчики чеснока. Обжаривайте креветки по 1,5 минуты с каждой стороны на сильном огне. Лучше делать это в два подхода, чтобы избежать тушения.
Шаг 5: В конце приготовления выдавите сок половины лимона в сковороду, добавьте соль и перец по вкусу, затем снимите с огня. Добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте.
Шаг 6: Когда паста будет готова, слейте воду и сразу же заправьте её оливковым маслом. Перемешайте пасту с креветками и подавайте к столу.