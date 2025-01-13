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Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта

Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта
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Паста с креветками – это изысканное и простое блюдо, которое может стать настоящим хитом на вашем столе. Несмотря на то, что в его состав входит всего несколько ингредиентов, качество креветок имеет решающее значение.

Рекомендуется использовать сыромороженые черные тигровые креветки, которые перед приготовлением нужно разморозить и очистить. Это может потребовать немного времени, но результат стоит затраченных усилий. Для самой пасты можно выбрать феттучини, пенне или маккери — все они прекрасно сочетаются с креветками.

Необходимые ингредиенты на 2 порции:

• Фузилли букати — 250 г

• Черные тигровые креветки — 200 г

• Чеснок — 2 зубчика

• Лимон — 0,5 шт.

• Сливочное масло — 30 г

• Оливковое масло — 2 ст. ложки

• Сыр Пармезан — 80 г

• Петрушка — 1 веточка

• Свежий тимьян — 2 веточки

• Свежемолотый черный перец — по вкусу

• Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Шаг 1: Начните с размораживания креветок. Это можно сделать заранее в холодильнике или за полчаса в ледяной воде, оставив их в упаковке.

Шаг 2: Очистите креветки от панцирей. Хвостики можно оставить для более красивой подачи. Удалите кишечную вену, используя зубочистку, и тщательно промойте креветки под холодной водой.

Шаг 3: В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавив соль. Опустите в неё пасту и варите до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке.

Шаг 4: На сковороде растопите сливочное масло вместе с оливковым. Выложите туда веточки тимьяна и раздавленные зубчики чеснока. Обжаривайте креветки по 1,5 минуты с каждой стороны на сильном огне. Лучше делать это в два подхода, чтобы избежать тушения.

Шаг 5: В конце приготовления выдавите сок половины лимона в сковороду, добавьте соль и перец по вкусу, затем снимите с огня. Добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте.

Шаг 6: Когда паста будет готова, слейте воду и сразу же заправьте её оливковым маслом. Перемешайте пасту с креветками и подавайте к столу.

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13 января 2025, 18:07
Фото: Freepik
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