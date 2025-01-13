Ефремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской

Никита Ефремов сделал резонансное заявление после смерти актрисы Евгении Добровольской. Слова артиста вызвали широкий общественный резонанс.

В ответ на многочисленные соболезнования, адресованные ему, Никита опубликовал в социальных сетях снимок Добровольской.

"Думаю, важно написать, что Евгения не была моей мамой", — написал он.

Это высказывание стало поводом для обсуждений и споров. Актер пояснил, что Евгения была матерью его брату Николаю, но не им. Это уточнение вызвало неоднозначную реакцию: одни пользователи поддержали Никиту, считая его слова обоснованными, в то время как другие посчитали их неуместными и даже грубыми. Важно отметить, что многие поклонники актерской династии Ефремовых могли не знать о том, что Евгения не является кровной родственницей Никиты, что и стало причиной такого потока соболезнований в его адрес.

Никита Ефремов — сын известного актера Михаила Ефремова от его первого брака с Асией Бикмухаметовой. После краткосрочного союза с Асей Михаил женился на Евгении Добровольской, с которой у него родился второй сын Николай. Этот брак стал важной частью жизни Никиты, но он всегда подчеркивал, что его настоящей матерью является именно Ася.

Евгения Добровольская долгое время боролась с раком, и ее уход стал тяжелым ударом для близких и поклонников. В последние месяцы она продолжала работать на сцене, играя сильных женщин. Похороны актрисы запланированы на 14 января на Троекуровском кладбище.