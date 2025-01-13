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Понедельник 13 января

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Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно

Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно
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Анастасия Волочкова поделилась своими впечатлениями от отдыха на Мальдивах с молодым танцором Марчелом Абаби.

Известная российская балерина развеяла слухи о романтической связи с 26-летним партнером, назвав его своим другом. Многие поклонники, увидев совместные фотографии пары, предположили, что у Волочковой завязался новый роман. Однако сама артистка подчеркнул, что их связь основана на дружбе и совместном творчестве.

По словам Анастасии, она и Марчел прекрасно проводят время на тропическом курорте и совмещают отдых с репетициями для предстоящего шоу "Одержимость", которое состоится 25 января. Балерина отметила, что им комфортно вдвоем, и их отношения наполнены творческой энергией.

"Мне с Марчелом очень комфортно. Нас объединяет и творчество, и дружба, и это здорово! Мы решили разделить это путешествие вместе, и оно действительно стало прекрасным романтическим приключением", — рассказала она.

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов

Стоит отметить, что пара живет на просторной вилле и проводит много времени на безлюдном пляже. Анастасия также отметила, что они ездили на необитаемый остров, который обычно посещают молодожены. Это путешествие стало для нее символичным, ведь остров предназначен для влюбленных пар.

"Мы отправились на лодочке на этот остров, где новобрачные обычно проводят время в уютной хижине. Это было очень романтично и как-то особенно", — добавила знаменитость.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2025, 15:44
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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