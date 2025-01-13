В день рождения сына Агата Муцениеце улетела на Мальдивы

Артистка до сих пор судится с бывшим мужем из-за детей.

Звезды сериала "Закрытая школа" Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад, однако судебные баталии вокруг детей продолжаются. Их сын Тимофей проживает с отцом и категорически против переезда к матери, несмотря на решение суда, согласно которому он должен жить с Муцениеце. Агата признается, что не видела сына с августа и чувствует себя бессильной изменить ситуацию. Кроме того, Тимофей отписался от материи в соцсети и отказывается общаться с ней даже по телефону.

Видимо, Агата совсем опустила руки, если в день рождения старшего отпрыска она улетела на Мальдивы. Она оставила свою дочь Мию под присмотром Прилучного и отправилась отдыхать на Мальдивы в компании нового друга — аккордеониста Петра Дранги.

Тем временем, Павел Прилучный отметил день рождения сына в загородной гостинице. Празднование прошло в кругу семьи, включая сестру и новую жену Павла — Зепюр Брутян. Актер активно делился кадрам с праздника в соцсети и демонстрировал теплые и дружеские отношения между дочерью Мией и Зепюр.

Роман между Агатой и Петром стал предметом обсуждений еще в ноябре, после того как пара начала появляться на публике вместе. На мероприятиях они часто позировали для фотографий, держась за руки или обнимаясь. Хотя сами они никак не комментировали свои отношения, их поведение наводило на мысли о романтической связи.