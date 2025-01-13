Дом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская

Евгения Добровольская воспитала четверых детей.

Неожиданный уход Евгении Добровольской стал шоком для множества ее поклонников. Мало кто знал, что актриса долгое время боролась с серьезным заболеванием, о котором она никогда не рассказывала публично.

После смерти Добровольской сразу начались обсуждения судьбы ее наследства. Согласно сообщениям СМИ, у артистки был дом в Подмосковье и квартира в Москве. Адвокат Александр Бенхин прокомментировал ситуацию относительно распределения имущества.

Он пояснил журналистам, что все имущество актрисы будет разделено между наследниками первой очереди, которыми являются дети. Остальных родственников, которые попадают под данную категорию у Добровольской нет. Взрослые сыновья знаменитости смогут оформить свои доли самостоятельно, но в отношении несовершеннолетней дочери актеры есть нюансы — ее доля будет передана под управление опекунов.

Бенхин отметил, что теоретически Добровольская могла лишить своих детей наследства, составив завещание в пользу других лиц, таких как соседи, друзья или бывшие мужья. Например, имущество могло бы перейти Михаилу Ефремову, второму мужу актрисы. Однако в такой ситуации опекуны несовершеннолетней дочери имели бы право оспорить завещание через суд. Суд тогда выделил бы 50% от той суммы, которую наследник получил бы по закону.

Адвокат предположил, что Добровольская осознавала свое состояние здоровья и заблаговременно распорядилась своим имуществом, передав его детям. Поэтому вероятность возникновения конфликтов вокруг ее наследства минимальна.

Напомним, о смерти актрисы стало известно в минувшую пятницу 10 января. Прощание с Евгенией Добровольской состоится 14 января. Церемония начнется в 10 часов утра в МХТ имени Чехова, затем в 13:00 пройдет отпевание в храме Святого Николая. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

