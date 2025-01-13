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Понедельник 13 января

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Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет

Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет
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Лера Кудрявцева продолжает удивлять поклонников своей молодостью и красотой. В свои 53 года ведущая выглядит так, будто ей не больше 35 лет.

Многие задаются вопросом, как ей удается сохранять такую свежесть и ухоженность. Пластический хирург Юлия Оконская считает, что секреты Леры заключаются не только в удачной генетике, но и в регулярном уходе за собой. Сама Лера уверяет, что никогда не прибегала к радикальным мерам, таким как пластические операции.

Однако, по мнению многих фанатов и специалистов, это не совсем так. Ее овал лица стал более четким, а нос, который раньше выглядел несколько деформированным, стал аккуратнее и ровнее.

Юлия Оконская отмечает, что телеведущая могла воспользоваться услугами опытного косметолога, который помог ей достичь таких впечатляющих результатов. По словам хирурга, Кудрявцева, вероятно, проходила процедуры безоперационной коррекции носа с использованием ботулотоксина.

Это могло помочь уменьшить глубину носогубных складок и сделать профиль более аристократичным. Кроме того, инъекции в мышцы, отвечающие за опускание углов рта, могли способствовать созданию более выразительных щечек и естественной улыбки.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Юлия Оконская также предполагает, что Лера использует филлеры на основе гиалуроновой кислоты для коррекции подглазничных и носогубных складок. Это позволяет разгладить лицо и избавиться от усталого вида. Инъекции ботулотоксина могли быть сделаны и для улучшения состояния лба, делая его гладким и сияющим.

Кроме того, важно отметить, что у Кудрявцевой хорошие природные данные: развитый лицевой скелет и здоровая кожа с достаточным количеством коллагена и эластина. Эти факторы играют значительную роль в том, как она выглядит. Даже после изменений в весе во время беременности ее лицо не потеряло свою форму, а наоборот — стало более подтянутым.

Также нельзя забывать о том, что Лера активно использует методы аппаратной косметологии. Вероятно, она прибегает к смас-лифтингу или микроигольчатому рф-лифтингу, что придает ее коже упругость и гладкость. Регулярные визиты к косметологам и выполнение необходимых процедур — залог ее молодости.

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13 января 2025, 19:37
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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