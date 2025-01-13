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Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии

Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии
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Для известного телеведущего Юрия Николаева 2025 год начался с неприятного инцидента. Мастодонт российского телевидения попал в реанимацию после серьезной травмы – перелома бедра.

В свои 76 лет Юрий Александрович перенес срочную операцию, которая стала необходимостью после падения в собственном доме. По информации, предоставленной его близкими, два дня он провел под наблюдением врачей в реанимации, а затем был переведен в обычную палату.

Николаев поделился своими ощущениями и состоянием здоровья.

"Как люди ломают ноги, так и я сломал", — с юмором прокомментировал он свою травму.

По его словам, он упал дома, что, к сожалению, случается с каждым. Несмотря на трудности, телеведущий старается следовать всем рекомендациям медиков. Однако он понимает, что восстановление будет длительным.

Юрий Николаев. Кадр: YouTube

Когда его спросили о сроках восстановления, Юрий Александрович сдержанно заявил, что врачи на эти вопросы обычно не отвечают». Тем не менее, он чувствует себя неплохо и отмечает, что поддержка друзей и родных играет важную роль в его настроении.

"Звонят, поддерживают — это очень важно для меня", — добавил он.

Несмотря на трудности, телеведущий не спешит строить планы на будущее. Он предпочитает сосредоточиться на восстановлении и не торопится думать о том, что будет дальше.

Стоит отметить, что это не первый случай обращения Николаева за медицинской помощью. В ноябре прошлого года он уже сталкивался с проблемами со здоровьем после падения, когда сильно ударился головой.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2025, 16:34
Юрий Николаев. Кадр: YouTube.com/ТВ Центр
MK.ru✓ Надежный источник

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