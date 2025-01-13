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Понедельник 13 января

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Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева

Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева
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Алла Пугачева с младшими детьми и признанным иностранным агентом пятым мужем почти три года назад покинула родные палестины. Правда, жизнь на чужбине для эстрадной Примадонны оказалась не сахаром.

Сначала Пугачева с семьей жила в съемном доме в Израиле. Но, получив гражданство Кипра и купив там квартиру, стала много времени проводить и в этом островном государстве.

Но если в России поклонники и журналисты не давали Пугачевой прохода, то там она оказалась никому не интересна – ведет обычную жизнь пенсионера. Без камер, шумихи и ажиотажа.

"Алла Борисовна часто свободно гуляет по улицам Лимасола, – рассказала ее соседка. – Она и в магазины заходит, и в рестораны заглядывает. Правда, местные жители ее не знают. А немногочисленные русские, которые встречают Пугачеву, или не узнают ее без грима, или боятся подходить. Фактически, она там никому не нужна как звезда – обычная старушка в парике".

Стоит напомнить, что в России Пугачеву носили на руках и боготворили. У нее были эфиры на Первом канале, она отмечала юбилей в Кремле, имела самые большие гонорары. Все это певица потеряла, перечеркнула собственными руками, поддавшись, очевидно, влиянию пятого мужа-иноагента. "Хоть бы одна каналья узнала и подошла за фото или автографом!" – сокрушалась как-то звезда, прогуливаясь неузнанной по улицам своей новой Родины.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2025, 10:47
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба Первого канал / Юрий Феклистов

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