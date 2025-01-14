Выявлен самый богатый член королевской семьи... и это НЕ король

Журналисты выяснили, во сколько оценивается состояние королевской семьи.

Финансовое положение британской королевской семьи остается покрытым завесой тайны, но интерес к нему постоянно растет. СМИ попробовали подсчитать состояние членов монаршей семьи и выяснили, кто стал самым богатым из них.

Финансовые активы короля Чарльза оцениваются приблизительно в 900 миллионов фунтов стерлингов. Основную долю этой суммы составили доходы от герцогства Ланкастерского и личного имущества королевы Елизаветы II.



Состояние принцессы Анны достигает уровня в 50 миллионов фунтов стерлингов. Такой капитал стал возможен благодаря владению Гэткомб-парком и средствам, поступающим от Суверенного гранта.

Капитал принца Уильяма, который заставляет всех экономить, оценивается в 1,05 миллиарда фунтов стерлингов. Данная сумма складывается из доходов от герцогства Корнуолл, которые составляют порядка 24 миллионов фунтов стерлингов каждый год, а также наследованных средств от принцессы Дианы и его бабушки.

Совокупный размер состояния Гарри и Меган Марк оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов, хотя отдельные источники полагают, что эта цифра может быть гораздо выше. Принц Гарри получил свою долю наследства от матери, принцессы Дианы, и от бабушки, королевы Елизаветы II. Помимо этого, пара заключила прибыльные соглашения с некоторыми гигантами индустрии развлечений.

Источники дохода королевской семьи разнообразны и включают как личное имущество, так и участие в различных бизнес-проектах. Таким образом, судя по данным прессы, экономный принц Уильям стал самым богатым в семье.

