Стало известно о смерти Барбары Брыльска

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Вторник 14 января

15:30"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой 14:29Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 13:42Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники 13:04Стало известно о смерти Барбары Брыльска 12:43"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской 11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы 11:00"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской 10:57Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 10:05"Любовь втроем": в сети обсуждают роман овдовевшей Седоковой с женатым хоккеистом 08:39Зепюр Брутян больно уколола уехавшую Агату Муцениеце 03:32Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста 00:15Выявлен самый богатый член королевской семьи... и это НЕ король 21:43Ефремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 19:37Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет 18:07Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта 16:34Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии 15:44Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно 12:55Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам 12:25Дом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская 11:38Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы 11:01Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде 10:47Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева 10:05В день рождения сына Агата Муцениеце улетела на Мальдивы 09:01Алкоголь и портрет Лозы: в Сети появился райдер оправившейся от горя Седоковой 06:52Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 03:0956-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой 18:46Журналисты подсчитали, во сколько звездам обошелся зимний отдых 14:12Постновогодняя скорая помощь для ЖКТ 09:15Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола 06:23Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: простой и быстрый рецепт вкусного ужина 03:46Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь 19:36Как правильно отметить Старый Новый год и что это за праздник 15:13На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет 10:21Певица МакSим провела праздники с риском для жизни 21:09София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта 19:52Умерла актриса Евгения Добровольская 17:57Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто 17:38Анастасия Стоцкая покинула Россию 16:10Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление 15:13Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина 14:09Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца 13:54Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой 11:53Вслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России 11:33Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10:21Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда 09:07Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 06:04Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей 03:26Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог 00:19Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров 21:20Угроза жизни и отмена концертов: где сейчас овдовевшая Анна Седокова
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Стало известно о смерти Барбары Брыльска

Стало известно о смерти Барбары Брыльска
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Актрисе исполнилось 83 года.

Накануне стало известно о смерти Барбары Брыльска. В новостных изданиях появилась информация о кончине польской актрисы. Позже стало известно, что эта новость оказалась ошибочной – на самом деле умерла ее коллега и соотечественница Барбара Рыльска. Ей исполнилось бы 90 лет 20 января, но причина ее ухода из жизни остается невыясненной, сообщает пресса.

Рыльска была популярной актрисой своего времени, ее даже называли "польской Марлен Дитрих". Ее кинокарьера началась в начале 1950-х годов и продолжалась до 2000-х. Среди фильмов с ее участием такие картины, как "Беспокойная племянница", "Особняк на Зеленой", "Разводов не будет" и другие.

Что касается Барбары Брыльска, то она, к счастью, жива. Сейчас актрисе 83 года, и она уже давно отошла от съемок, предпочитая вести спокойную жизнь вдали от камер. Брыльска уделяет много внимания своему сыну Людвигу и внукам. Тридцать лет назад актриса пережила трагедию – потерю дочери Барбары, которая погибла в автомобильной аварии. Эта утрата стала для нее тяжелым ударом, но со временем Брыльска смогла справиться с горем и вернуться к жизни.

Напомним, ранее сообщалось о смерти актрисы Евгении Добровольской. Ее похоронили 14 января, на Троекуровском кладбище.

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14 января 2025, 13:04
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