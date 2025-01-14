Актрисе исполнилось 83 года.

Накануне стало известно о смерти Барбары Брыльска. В новостных изданиях появилась информация о кончине польской актрисы. Позже стало известно, что эта новость оказалась ошибочной – на самом деле умерла ее коллега и соотечественница Барбара Рыльска. Ей исполнилось бы 90 лет 20 января, но причина ее ухода из жизни остается невыясненной, сообщает пресса.

Рыльска была популярной актрисой своего времени, ее даже называли "польской Марлен Дитрих". Ее кинокарьера началась в начале 1950-х годов и продолжалась до 2000-х. Среди фильмов с ее участием такие картины, как "Беспокойная племянница", "Особняк на Зеленой", "Разводов не будет" и другие.

Что касается Барбары Брыльска, то она, к счастью, жива. Сейчас актрисе 83 года, и она уже давно отошла от съемок, предпочитая вести спокойную жизнь вдали от камер. Брыльска уделяет много внимания своему сыну Людвигу и внукам. Тридцать лет назад актриса пережила трагедию – потерю дочери Барбары, которая погибла в автомобильной аварии. Эта утрата стала для нее тяжелым ударом, но со временем Брыльска смогла справиться с горем и вернуться к жизни.

Напомним, ранее сообщалось о смерти актрисы Евгении Добровольской. Ее похоронили 14 января, на Троекуровском кладбище.