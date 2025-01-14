"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской

Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище.

Сегодня вся страна прощается с Народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая скоропостижно скончалась от тяжелой болезни. Знаменитость пришли проводить ее родные, близкие и коллеги.

Юлия Пересильд вся в черном, с припухшими от слез глазами, не смогла остаться в стороне и выразила свою горечь в прощальной речи. Звезда первого фильма, снятого в космосе, поведала, что, когда она совсем юная пришла в профессию, первой взрослой артисткой, которую она встретила на своем творческом пути была Добровольская.

"В кадре с тобой было очень волнительно, а за кадром так здорово промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь, полностью разбив миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой. Я тебе очень благодарна! Мне очень жалко, что в какой-то момент наши пути разошлись, что мы так и не сыграли в театре, хотя очень хотелось и мы всегда мечтали", – едва сдерживая слезы обратилась Пересильд к покойной Добровольской.

Юлия уверена, что своими словами Евгения Добровольская поставила на истинный путь многих людей. Она назвала звезду чеховской "Чайки" "отчаянной актрисой в кино и театре и отчаянной мамой". "Все это совмещалось в тебе, потому что ты была очень большим человеком", – заключила Пересильд.