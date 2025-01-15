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Вторник 14 января

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Тигран Кеосаян находится в тяжелом состоянии

Тигран Кеосаян находится в тяжелом состоянии
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Режиссер Тигран Кеосаян попал в больницу в конце 2024 года.

Известный российский режиссер Тигран Кеосаян все еще находится в тяжелом состоянии и не вышел из комы после перенесенной им клинической смерти. Об этом сообщает СМИ. Ранее его супруга Маргарита Симоньян рассказывала, что у ее мужа давно возникли проблемы с сердцем. В 2008 году Тигран провели операцию на важнейшем органе, установили несколько стентов. Этот инфаркт стал третьим по счету, ранее Кеосаян уже пережил два.

Супруга режиссера не хотела публично делиться печальной новостью, однако журналисты атаковали, поэтому ей пришлось сделать заявление о состоянии здоровья мужа. В своем телеграм-канале она написала, что ее супруг сейчас находится в коме.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что восстановление после комы в любом случае будет долгим, поскольку такое поражение сердца и всего организма в целом может оставить серьезные последствия для здоровья.

После любого инфаркта определенные участки сердца отмирают, и такие ткани уже никогда не восстановятся.

Радиоведущий Никита Небылицкий также поделился новостями о состоянии здоровья режиссера. Он сообщил, что Тигран Кеосаян попал в больницу еще 27 декабря 2024 года и пока еще не вышел из состояния комы. Медики характеризуют его текущее состояние как крайне тяжелое.

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15 января 2025, 00:04
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