Зепюр Брутян больно уколола уехавшую Агату Муцениеце

Агата Муцениеце не видела своего сына Тимофея с августа 2024 года.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году, но до сих пор не могут поделить своих детей. По решению суда старший ребенок бывшей пары, сын Тимофей, должен жить со своей матерью. Однако подросток уже с августа находится в доме отца и уезжать, судя по всему, не планирует.

Агата Муцениеце, по мнению поклонников, уже смирилась с ситуацией, хотя все это время крайне тяжело переживает отсутствие сына в ее жизни. Актриса в день рождения отпрыска уехала на Мальдивы со своим возлюбленным Петром Дрангой. Дочь Мию она отправила к отцу и брату.

В то же время Павел Прилучный показал в сети, как они с его новой семьей отметили праздник мальчика. Молодая жена актера Зепюр Брутян тоже не осталась в стороне и больно уколола путешествующую мать в самое сердце. На видео, которое она опубликовала в личном блоге, они весело проводят время с Тимофеем, который даже отписался от Муцениеце в сети.

Дочь Мия проживает вместе с Агатой, но очень скучает по брату, поэтому часто приходит в гости к отцу. Она поддерживает маму в этой непростой ситуации и тоже надеется на возвращение Тимофея в семью.

Напомним, в августе прошлого года мальчик на время переехал к отцу. После этого они вместе отбыли в Геленджик, где у Павла проходили съемки, проигнорировав начало учебного года. Тимофей какое-то время учился удаленно, а вершувшись в Москву остался жить вместе с отцом, его женой и их маленьким сыном Микаэлем.