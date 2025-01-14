Как беременная Заворотнюк встретила своей первый день рождения без матери

Анна Заворотнюк отметила свой первый день рождения без мамы. Беременная наследница актриса спряталась от суеты в уединенном загородном доме.

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ушла из жизни весной после долгой борьбы с раком головного мозга, встретила свои 29 лет в особой атмосфере. Анна прилетела в Москву вместе с мужем еще до Нового года, чтобы провести время с близкими, но торжества по случаю своего дня рождения не устраивала.

Смешанные чувства переполняли ее в этот день: и радость от ожидания материнства, и горечь утраты. В своем посте в социальных сетях она поделилась размышлениями о прошедшем году, который стал для неё настоящим испытанием. «

"Год был полон контрастов — грусть и боль переплетались с счастьем и любовью. Я столкнулась с самой большой потерей в своей жизни — ушла моя мама. Но жизнь продолжается, и впереди меня ждет самое большое приобретение", — написала Анна.

Она выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в трудные времена, особенно своему мужу.

"Спасибо всем, кто помогал мне выходить из сложных состояний. Новый год будет для меня действительно новым во всех смыслах. Я благодарна судьбе за все испытания, которые сделали меня сильнее", — отметила она.

Напомни, Анна сообщила о своей беременности в конце 2024 года во время отдыха в Дубае. Она решила не скрывать радостное событие и поделилась с подписчиками подробностями своего состояния, опубликовав снимки с округлившимся животом.