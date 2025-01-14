Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста

Ингредиенты:
Для начинки:
- Куриные ножки – 6 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Лук репчатый – 1 крупная головка
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Для теста:
- Мука – 300 г
- Вода – 150 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Дрожжи сухие – 7 г
Дополнительно:
- Желток одного яйца – для смазывания мешочков перед выпечкой
- Кунжут или семена льна – для посыпки (по желанию)
Приготовление:
Подготовка начинки:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Нарежьте лук полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте вместе с луком около 10 минут, пока грибы не станут мягкими.
- В конце добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте и снимите с огня.
Приготовление теста:
- В миске смешайте муку, сахар и соль.
- В отдельной емкости соедините воду, яйцо и растопленное сливочное масло.
- Постепенно добавляйте жидкую смесь к муке, замешивая тесто. Если нужно, подсыпайте еще немного муки, чтобы тесто стало мягким и эластичным.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут в теплом месте.
Формирование мешочков:
- Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм.
- Вырежьте круги диаметром около 15 см (можно использовать тарелку или специальную форму).
- На каждый кружок положите ложку начинки и сверху поместите куриную ножку.
- Соберите края теста вокруг ножки, формируя мешочек. Завяжите верхушку нитью или закрепите шпажками.
- Взбейте яичный желток и смажьте им поверхность каждого мешочка.
- Посыпьте кунжутом или семенами льна (если используете).
- Разложите мешочки на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте при температуре 180°C около 40–45 минут, пока тесто не станет золотистым, а курица полностью не приготовится.
Подача:
Достаньте готовые мешочки из духовки, дайте им немного остыть и подавайте горячими. Приятного аппетита!