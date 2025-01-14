Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста

Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта

Паста с креветками – это изысканное и простое блюдо, которое может стать настоящим хитом на вашем столе. Несмотря на то, что в его состав входит всего несколько ингредиентов, качество креветок имеет решающее значение. Рекомендуется использовать сыромороженые черные тигровые креветки, которые перед приготовлением нужно разморозить и очистить.