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Вторник 14 января

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Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста

Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста
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Куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста – это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса, аромат грибов и хрустящую корочку теста. Такой кулинарный шедевр идеально подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Подавать его можно с легким овощным салатом, чтобы насладиться каждым кусочком этого аппетитного угощения.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Куриные ножки – 6 шт.
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук репчатый – 1 крупная головка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Вода – 150 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 7 г

Дополнительно:

  • Желток одного яйца – для смазывания мешочков перед выпечкой
  • Кунжут или семена льна – для посыпки (по желанию)

Приготовление:

Подготовка начинки:

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  2. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте до золотистого цвета.
  3. Добавьте нарезанные шампиньоны и обжаривайте вместе с луком около 10 минут, пока грибы не станут мягкими.
  4. В конце добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Перемешайте и снимите с огня.

Приготовление теста:

  1. В миске смешайте муку, сахар и соль.
  2. В отдельной емкости соедините воду, яйцо и растопленное сливочное масло.
  3. Постепенно добавляйте жидкую смесь к муке, замешивая тесто. Если нужно, подсыпайте еще немного муки, чтобы тесто стало мягким и эластичным.
  4. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30 минут в теплом месте.

Формирование мешочков:

  1. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм.
  2. Вырежьте круги диаметром около 15 см (можно использовать тарелку или специальную форму).
  3. На каждый кружок положите ложку начинки и сверху поместите куриную ножку.
  4. Соберите края теста вокруг ножки, формируя мешочек. Завяжите верхушку нитью или закрепите шпажками.
4. Выпечка:
  1. Взбейте яичный желток и смажьте им поверхность каждого мешочка.
  2. Посыпьте кунжутом или семенами льна (если используете).
  3. Разложите мешочки на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте при температуре 180°C около 40–45 минут, пока тесто не станет золотистым, а курица полностью не приготовится.

Подача:

Достаньте готовые мешочки из духовки, дайте им немного остыть и подавайте горячими. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2025, 03:32
Фото: Youtube / @NatashaParkhomenko
"Дни.ру"• Требует проверки

Фоторепортаж

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov
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Фото: Freepik.com / @chandlervid85
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