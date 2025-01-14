Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы

Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста

Куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста – это оригинальное блюдо, которое сочетает в себе нежность мяса, аромат грибов и хрустящую корочку теста. Такой кулинарный шедевр идеально подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Подавать его можно с легким овощным салатом, чтобы насладиться каждым кусочком этого аппетитного угощения. Ингредиенты:Для начинки:Куриные ножки – 6 шт.