Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы

Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 500 г
- Вода – 200 мл
- Соль – 1 ч.л.
Для начинки:
- Фарш (бараний, говяжий или смешанный) – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
- Специи (зира, кориандр, паприка) – по желанию
Дополнительно:
- Масло сливочное – для подачи
- Зелень (кинза, укроп) – для украшения
Приготовление:
- Просейте муку в большую миску, добавьте соль.
- Постепенно влейте теплую воду, постоянно замешивая тесто руками. Тесто должно получиться плотным и эластичным. Если оно слишком липкое, добавьте немного муки.
- Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте отдыхать на 30 минут.
- Пропустите мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком.
- Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте фарш.
- Разделите тесто на несколько частей. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
- Вырежьте из теста кружки диаметром около 8-10 см. Можно использовать стакан или специальную форму.
- В центр каждого кружочка положите чайную ложку фарша. Сложите кружок пополам и защипните края, формируя полумесяц. Затем соедините концы полумесяца, чтобы получился "бантик".
- В большой кастрюле вскипятите воду, посолите ее. Опустите гурзу в кипящую воду и варите до тех пор, пока она не всплывет на поверхность (обычно это занимает 5-7 минут).
- Готовую гурзу аккуратно выньте шумовкой и выложите на тарелку.
Подача:
Полейте гурзу растопленным сливочным маслом и посыпьте рубленой зеленью. Гурза с мясом готова!
Приятного аппетита!