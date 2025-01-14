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Вторник 14 января

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Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы

Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы
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Гурза – это традиционное дагестанское блюдо, представляющее собой вареники с различными начинками. Чаще всего гурзу готовят с мясом, но также встречаются варианты с картофелем, тыквой или сыром.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 500 г
  • Вода – 200 мл
  • Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Фарш (бараний, говяжий или смешанный) – 400 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи (зира, кориандр, паприка) – по желанию

Дополнительно:

  • Масло сливочное – для подачи
  • Зелень (кинза, укроп) – для украшения

Приготовление:

  1. Просейте муку в большую миску, добавьте соль.
  2. Постепенно влейте теплую воду, постоянно замешивая тесто руками. Тесто должно получиться плотным и эластичным. Если оно слишком липкое, добавьте немного муки.
  3. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте отдыхать на 30 минут.
  4. Пропустите мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком.
  5. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте фарш.
  6. Разделите тесто на несколько частей. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт толщиной около 2 мм.
  7. Вырежьте из теста кружки диаметром около 8-10 см. Можно использовать стакан или специальную форму.
  8. В центр каждого кружочка положите чайную ложку фарша. Сложите кружок пополам и защипните края, формируя полумесяц. Затем соедините концы полумесяца, чтобы получился "бантик".
  9. В большой кастрюле вскипятите воду, посолите ее. Опустите гурзу в кипящую воду и варите до тех пор, пока она не всплывет на поверхность (обычно это занимает 5-7 минут).
  10. Готовую гурзу аккуратно выньте шумовкой и выложите на тарелку.

Подача:

Полейте гурзу растопленным сливочным маслом и посыпьте рубленой зеленью. Гурза с мясом готова!

Приятного аппетита!

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14 января 2025, 11:09
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

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