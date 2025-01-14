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Вторник 14 января

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Поке с тунцом и припущенным огурцом: оригинальная и яркая вариация гавайского рецепта

Поке с тунцом и припущенным огурцом: оригинальная и яркая вариация гавайского рецепта
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Поке – кулинарная традиция Гавайев, которая завоевала популярность во всем мире.

Предлагаем вам попробовать яркий и вкусный вариант блюда с тунцом, который отличается от классических рецептов интересными сочетаниями ингредиентов. В этом варианте мы добавим не просто свежий огурец, а припустим его в кипящей воде с легким маринованием, что придаст блюду особый вкус и текстуру.

Ингредиенты на 4 порции:

• Тунец (филе, замороженный) — 500 г

• Кунжутное масло — 50 мл

• Соус терияки — 60 мл

• Огурец (крупный) — 4 шт.

• Соус Сладкий Чили — 70 г

• Кукуруза (отварная) — 1 початок

• Болгарский перец (красный) — 1 шт.

• Ананас (консервированный) — 4 колечка

• Рис басмати — 200 г

• Фасоль зеленая стручковая — 50 г

• Растительное масло — 1-2 ст. л.

• Кокосовое молоко — 120 мл

• Соус терияки — 30 мл

• Сок лайма — 1 ч. ложка

• Цедра лайма — 1 г

Приготовление:

Шаг 1: Разморозьте филе тунца и нарежьте его кубиками размером примерно 15х15 мм.

Шаг 2: Выложите кусочки тунца в миску, добавьте соус терияки и кунжутное масло, тщательно перемешайте. Рис отварите согласно инструкции на упаковке до готовности.

Шаг 3: Нарежьте фасоль пополам. На разогретой сковороде с растительным маслом быстро обжарьте фасоль, затем выложите на тарелку.

Шаг 4: У болгарского перца удалите плодоножку и семена, нарежьте мякоть крупными кубиками.

Шаг 5: Обжарьте перец на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте горячую воду и готовьте еще минуту, пока вода не выпарится. Выложите готовый перец на тарелку.

Шаг 6: У огурцов удалите плодоножки и нарежьте их крупно. Вскипятите воду и опустите огурцы в кипяток на две минуты. Затем переложите в миску, добавьте соус сладкий чили и перемешайте.

Шаг 7: Отделите зёрна кукурузы от початка.

Шаг 8: Нарежьте консервированные ананасы кубиками размером 15х15 мм.

Шаг 9: Приготовьте соус, смешав кокосовое молоко, оставшийся соус терияки, сок и цедру лайма.

Шаг 10: В глубокую тарелку выложите рис горкой, сверху разместите кусочки тунца, фасоль, болгарский перец, кукурузу, огурцы и ананасы. Полейте приготовленным соусом и подавайте к столу.

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14 января 2025, 20:13
Фото: Freepik
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