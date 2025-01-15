Вкусный перекус – дети оценят: корн-доги

Ингредиенты:
Для теста:
- Кукурузная мука – 100 г
- Пшеничная мука – 50 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 150 мл
Для начинки:
- Сосиски – 6-8 шт.
- Деревянные шпажки – 6-8 шт.
Для жарки:
- Растительное масло для фритюра
Приготовление:
- Нарежьте сосиски пополам и насадите каждую половину на деревянную шпажку.
- В миске смешайте кукурузную муку, пшеничную муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- Добавьте яйцо и молоко, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков.
- Обмакните каждую сосиску со шпажкой в тесто так, чтобы она была полностью покрыта.
- Нагрейте растительное масло во фритюрнице или глубокой сковороде до температуры около 180°C.
- Опустите сосиски в горячее масло и обжарьте их до золотистого цвета, примерно 3-4 минуты.
- Готовые корндоги выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
- Подавать горячими с кетчупом, горчицей или другим любимым соусом.
Приятного аппетита!