Отдыхающий на Мальдивах Билан оголил торс и показал поклонницам подтянутую фигуру

Дима Билан порадовал своих поклонниц по всему миру. Артист показал свою великолепную фигуру во время отпуска на экзотических Мальдивах.

43-летний певец снял рубашку и с гордостью показал свое обнаженное тело, сделав короткое видео, которое быстро стало популярным в его личном блоге. Этот долгожданный отдых явно идет исполнителю на пользу.

Последнее время в своих публикациях Билан делится тем, как проводит время на тропических островах. Артист активно занимается спортом и йогой, а также проходит различные процедуры для расслабления и очищения. По словам Билана, он использует поющие чаши для духовного и физического восстановления. Дима признался, что долгое время не мог найти время для полноценного отдыха, и теперь наслаждается каждым моментом.

"Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки", — с улыбкой сказал артист, любуясь своим отражением в зеркале.

Несмотря на расслабляющую атмосферу отпуска, Билан не забывает о своей карьере. Он активно слушает новые записи и оценивает материал для своего предстоящего альбома. Артист контролирует каждый этап работы над музыкой, что говорит о его крайне серьезном и профессиональном подходе к творчеству.