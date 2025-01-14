"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой

Евгения Добровольская скончалась 10 января.

"Эта сцена очень любила Женю, и Женя тоже очень любила эту сцену", – так начал свою прощальную речь в адрес актрисы театра и кино Евгении Добровольской Игорь Верник. Народный артист России заявил, что она рождена была для сцены, рождена была быть актрисой.

Он поведал скорбящей публике, что дар Добровольской был виден еще в студенчестве: "Мощная, сильная, очень нежная и хрупкая". "С ней мечтали работать, в нее влюблялись бесконечно, от нее невозможно было оторвать глаз! С ней работали выдающиеся артисты, которые сразу видели в ней художника", – сказал актер.

Верник также рассказал, что режиссеры любили сотрудничать с Добровольской, поскольку она "хотела играть много, нуждалась в том, чтобы играть, была жадной до ролей и всегда становилась соавтором своих ролей, спектаклей".

"У нее было два дома: театр и ее дом. И здесь она тоже умела отдаваться абсолютно. Женщина-актриса редко умеет так соединять в себе и актрису, и мать, и жену, и друга", – добавил Верник.

Народный артист рассказал, что для Жени дети были самым главным в жизни. Евгения разрывалась между всеми своими детьми, чтобы быть с каждым, помочь каждому.

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В заключении своей речи Верник посетовал, что Добровольская не сыграла тех ролей, которые могла сыграть и поблагодарил актрису за ее творчество.