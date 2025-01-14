"Любовь втроем": в сети обсуждают роман овдовевшей Седоковой с женатым хоккеистом

Анна Седокова увела из семьи Яниса Тимму.

В декабре предыдущего года Анна Седокова прекратила отношения с латышским баскетболистом Янисом Тиммой. Спустя всего неделю, на следующий день после своего дня рождения, певица получила известие о трагедии: бывший муж покончил с собой, так и не сумев встретиться с ней, чтобы поздравить. Тело Яниса обнаружили в одной из московских гостиниц в ночь на 17 декабря.

Все близкие покойного сходятся во мнении, что Янис искренне и глубоко любил свою жену. Однако, по их словам, Анна нередко проявляла интерес к другим мужчинам. К концу декабря известный юрист Екатерина Гордон сделала заявление, что Седокова изменяла своему мужу с другим спортсменом, и предсказывала, что вскоре эта информация станет достоянием общественности.

Гордон не раскрыла имени предполагаемого любовника Анны, но пользователи интернета быстро сделали собственные выводы. Многие фанаты считают, что предметом страсти певицы стал Сергей Плотников, профессиональный хоккеист, находящийся в браке.

34-летний игрок выступает за петербургскую команду СКА. В октябре 2024 года Анна посетила матч этой команды и активно поддерживала игроков. После игры она исполнила песню на льду и отметила, что Петербург — это город, где рождается любовь. Кроме того, ей вручили футболку болельщика с номером 16, под которым выходит на лед Плотников.

На официальной странице команды остались многочисленные комментарии, посвященные отношениям Плотникова и Седоковой. В интернете активно обсуждаются слухи о том, что Анна намерена завоевать сердце хоккеиста и увести его из семьи.

Пользователи соцсетей высказывают предположение, что Анна уже давно обратила внимание на Сергея и сейчас лишь ждет подходящий момент, чтобы перейти к активным действиям. Некоторые подписчики даже начали задавать вопросы жене хоккеиста Марии Плотниковой относительно возможного романа ее мужа с Седоковой.

Первоначально Мария игнорировала подобные сообщения, но позже решила пошутить на эту тему. Она ответила, что знает о связи мужа с певицей, добавив, что в их семье царит "любовь втроем".

Напомним, ранее Седокова уже увела из семьи своего бывшего мужа. Янис Тимма ради отношений с певицей оставил молодую супругу и маленького сына, которому даже не исполнилось года. Баскетболист старался сохранить дружеские отношения с экс-женой ради ребенка. Однако последние месяцы своей жизни спортсмен гораздо больше времени уделял сыну Седоковой от предыдущих отношений Гектору.