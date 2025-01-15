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Ксения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова

Ксения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова
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Пара планирует свадьбу следующим летом.

В конце прошлого года экс-телеведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина заявила о помолвке со своим возлюбленным. Минувшим летом она начала встречаться с блогером Николаем Сердюковым. Предложение руки и сердца произошло во время ночной прогулки по Эрмитажу. Ксения поделилась прекрасным в своей жизни событием в соцсети.

Бородина уверена, что наконец-то встретила свою вторую половинку, поэтому без сомнения сказала "да". Во время участия в одном из шоу Ксения с Николаем составили свою "карту желаний" на 2025 год. Среди прочего они загадали свадьбу и рождение сына. Торжество состоится летом, поскольку телезвезда не любит слякоть. Ранее знаменитости сообщали, что не хотят делать из своего личного праздника грандиозное событие, планируя отметить его с самыми близкими.
Кроме того, они оба воспитывают дочерей, поэтому мечтают о совместном сыне. Бородина, кажется, даже определилась с именем будущего ребенка. Пока пара не раскрыла секрет, но так как оба являются патриотами, то имя у мальчика будет непременно русское.

Напомним, Бородина познакомилась с Николаем Сердюковым на съемках шоу "Последний герой". Ксения участвовала в проекте в качестве ведущей, а Николай пробовал свои силы в рядах участников. Сближение произошло не сразу, но позже Бородина призналась, что увидела в мужчине потенциал и поняла, что он станет ее единственным. Несмотря на многочисленный негатив в сторону ее избранника от поклонников, Бородина считает себя счастливой женщиной. Те, впрочем, не верят в искренность Сердюкова и считают, что он находится рядом с телеведущей только ради меркантильных соображений.

За плечами телеведущей два развода. В первом браке с Юрием Будаговым у нее родилась дочь Маруся, во вторых официальных отношениях с Курбаном Омаровым на свет появилась Теона. На протяжении нескольких лет она так и не могла встретить своего человека. Николай Сердюков тоже пережил разрыв с Алиной Акиловой и, по слухам, первое время очень переживал. От брака с блогером и моделью у него растет дочь Николь.

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2025, 08:44
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бородина пришла в школу без штанов

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Фото: instagram.com/achekhova
Фото: instagram.com/alexei.yagudin
Фото: instagram.com/danaborisova_official
Фото: instagram.com/borodylia

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