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Среда 15 января

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Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом

Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом
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Давайте попробуем приготовить морковный пирог, заменяя сахар на эритритол. Этот подсластитель идеально подходит для выпечки, так как он не теряет своих свойств при высокой температуре и сохраняет нужную сладость.

Ингредиенты:

  • Морковь — 3 средние моркови
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Эритритол — ⅓ стакана
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Ванильный экстракт — 1 ч.л.
  • Корица — ½ ч.л.
  • Щепотка соли
  • Масло растительное — ¼ стакана
  • Миндаль молотый — 2 ст.л.
  • Орехи грецкие — 2 ст.л.
  • Йогурт натуральный — 2 ст.л.

Инструкции:

  1. Морковь почистить и натереть на средней терке.
  2. В большой миске смешать муку, эритритол, разрыхлитель, ванильный экстракт, корицу и щепотку соли.
  3. В отдельной миске взбить яйца, добавить масло, миндаль, грецкие орехи и йогурт. Затем соединить эту смесь с сухой.
  4. Ввести натертую морковь в тесто и тщательно перемешать.
  5. Разогреть духовку до 175 °C. Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Выпекать 35-40 минут до румяной корочки.

Украшение:

Для украшения можно использовать крем-чиз, добавив немного эритритола для сладости.

Этот морковный пирог получается легким, воздушным и ароматным, сохраняя всю сладость, но без лишних углеводов и калорий, так что его можно есть даже ночью. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2025, 10:12
Фото: freepik.com
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Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

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