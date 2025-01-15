Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом

Ингредиенты:
- Морковь — 3 средние моркови
- Яйца — 3 шт.
- Мука пшеничная — 1 стакан
- Эритритол — ⅓ стакана
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Ванильный экстракт — 1 ч.л.
- Корица — ½ ч.л.
- Щепотка соли
- Масло растительное — ¼ стакана
- Миндаль молотый — 2 ст.л.
- Орехи грецкие — 2 ст.л.
- Йогурт натуральный — 2 ст.л.
Инструкции:
- Морковь почистить и натереть на средней терке.
- В большой миске смешать муку, эритритол, разрыхлитель, ванильный экстракт, корицу и щепотку соли.
- В отдельной миске взбить яйца, добавить масло, миндаль, грецкие орехи и йогурт. Затем соединить эту смесь с сухой.
- Ввести натертую морковь в тесто и тщательно перемешать.
- Разогреть духовку до 175 °C. Выложить тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Выпекать 35-40 минут до румяной корочки.
Украшение:
Для украшения можно использовать крем-чиз, добавив немного эритритола для сладости.
Этот морковный пирог получается легким, воздушным и ароматным, сохраняя всю сладость, но без лишних углеводов и калорий, так что его можно есть даже ночью. Приятного аппетита!