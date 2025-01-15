Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон

Евгения Добровольская умерла через две недели после 60-летия – 10 января. А 14 января с ней простились в Московском Художественном Театре и похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы.

Народная артистка России упокоилась на 21-м участке, который также называют Аллеей актеров. Рядом – захоронения актрисы фильма "Щит и меч" Натальи Величко, телеведущего Виктора Татарского, певца Бориса Моисеева. Соседям звезды по месту вечного упокоения стали так же актеры Сергей Колесников и Сергей Сосновский, кинодраматург Наталья Рязанцева, актриса Светлана Брагарник, которых не стало несколько лет назад.

Правда, могилу Добровольской с простым деревянным крестом найти сложно – она утонула сразу после похорон. Утонула в море букетов, корзин и венков. На прощание благодарные поклонники и коллеги принесли так много цветов, что потребовалась отдельная машина.

Напомним, что артистка умерла от рака желудка. Она узнала о страшном диагнозе в начале 2024-го. Тогда обследование показало агрессивную форму рака желудка с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но коварная болезнь оказалась сильнее. Даже тяжелобольной, уже в парике, Добровольская продолжала выходить на сцену.

В последний раз она появилась на публике 5 августа 2024 года, когда на Пушкинской площади столицы играла в полуторачасовом моноспектакле, где читала рассказы Надежды Тэффи в сопровождение скрипки и фортепьяно.