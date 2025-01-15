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Среда 15 января

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"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской

"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской
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Евгения Добровольская служила Московскому Художественному Театру 33 года. На сцене, где она играла, с ней же и прощались. Отдать последние почести коллеге пришло немало знаменитостей – Пересильд, Швыдкой, Хабенский, Верник, Бочкарева, Брусникина... Появился у гроба и Леонтьев.

Артист говорил не только о профессиональных заслугах Евгении Добровольской, но и о ее человеческих качествах, ведь она совмещала успешную карьеру в театре и на экране с заботой о четверых детях.

"Надо отдать должное тому, как достойно вели они себя в это непростое время, – сказал со сцены Авангард Леонтьев. – Никуда в прессу не просочилась информация о болезни Жени. В желтой прессе я ничего не видел. Да и врачи оказались порядочными – никто ничего не слил журналистам, поэтому никто из посторонних ничего не знал. У Заворотнюк было тоже так – семья и врачи не давали во время болезни никаких комментариев".

Фото: Дни.ру

Напомним, о страшном диагнозе Добровольская узнала в конце 2023 года. Обследование показало агрессивную форму рака желудка с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг. Она прошла шесть курсов химиотерапии, но коварная болезнь оказалась сильнее.

"Страдания и невыносимые боли остались позади. Душа выдохнула. Я думаю, что ее душа сегодня радуется от того, какое огромное число людей пришло на ее последний выход на сцену Московского Художественного Театра", – сказал худрук МХТ Константин Хабенский во время гражданской панихиды.

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15 января 2025, 10:56
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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