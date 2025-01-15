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Среда 15 января

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Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января
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Вот и половина января пролетела. Дни стали уже длиннее, солнце, тепло и радость все ближе. Проведите эти зимние дни интересно при помощи подборки лучших событий по версии "Дни.ру".

ТЕАТР

"Старший сын"

Холодным весенним вечером двое молодых "нахалов", провожая случайных знакомых девушек, опоздали на последнюю электричку и застряли в глухом предместье. Обстоятельства заставляют их стучаться в двери теплых квартир, одна из которых оказывается, наконец, открытой. Пользуясь случаем, молодые люди решили пошутить, а заодно и согреться. Зашли на пять минут, не предполагая, что один из них, возможно, останется "на всю жизнь". Так авантюрная выходка, анекдот, начавшийся с обмана, становится историей об отцах и детях, сердечности, любви и доброте. Режиссер-постановщик – Кирилл Пирогов. В главных ролях – Александр Самойленко и Илья Антоненко. Премьера этого спектакля по пьесе Александра Вампилова "Старший сын" открывает программу юбилейных мероприятий благотворительного фонда "Семья вместе". Часть отчислений от каждого показа будет направлена на благотворительные программы фонда по строительству семейных комнат и домов при детских больницах, чтобы дети и родители могли не разлучаться во время длительного лечения.

23 января, Основная сцена Театра Гоголя.

Фото: пресс-служба

"Двое на качелях"

Трогательная, невероятно нежная, временами смешная и в то же время грустная – это все про постановку "Двое на качелях". На сцене разворачивается история о двух героях, которые настолько разные, что, кажется, никогда не смогут понять друг друга. Гитель — занимается танцами, страдает от отсутствия денег и язвенной болезни. Джерри — успешный адвокат, который переживает развод с женой и ищет хоть кого-то, кому можно рассказать о том, что творится на душе. Они оба хватаются на свое случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Но смогут ли они быть вместе? В 2013 году "Двое на качелях" были удостоены премии "Звезда Театрала -2013" в категории "Лучшая антреприза". В ролях – Григорий Антипенко и Татьяня Арнтгольц.

23 января, "Театриум".

Фото: пресс-служба

"Маленькие комедии"

Антон Павлович Чехов — один из самых "театральных" писателей: спектакли по его пьесам идут на всех подмостках мира. Однако его одноактные "Медведь" и "Предложение" не столь популярны у режиссеров. И зря: эти два анекдота из жизни провинции XIX века достойны более внимательного изучения. Особенно когда на сцене — настоящие мэтры российского театра: Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако.

29 января, "Театриум".

Фото: пресс-служба

"С кем поведешься…"

Удивительно подобранный актерский ансамбль в составе Марии Ароновой, Алексея Маклакова, Сергея Роста и Владислава Гандрабуры переносит нас в атмосферу Петербурга конца XIX столетия. За пышными декорациями и историческими костюмами открывается удивительное открытие: человеческие эмоции, юмор и ход мыслей, даже спустя века, остаются неизменными. Особо стоит отметить режиссерскую работу Романа Самгина, ученика великого Марка Захарова. Он сумел вдохнуть в эту постановку неповторимый "ленкомовский" дух, пропитанный тонкой иронией, яркой театральностью и искрометной феерией. Спектакль – это не просто пересказ старинной истории, а ее захватывающее переосмысление, где классический сюжет обретает новое звучание.

30 января, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Мой дом – твой дом"

Как вы поступите, если обнаружите в шкафу шокирующую находку? Представьте: ваша семья отправляется на отдых, который, как вы предполагаете, должен стать идеальным. Однако, планы рушатся, когда вы неожиданно оказываетесь в самом центре загадочного детектива. Благодаря чувству юмора, взаимной поддержке и мужеству наши герои находят в себе силы преодолеть все трудности. А вы смогли бы? Спектакль Ивана Мамонова обязательно придется по душе всем любителям приключений и детективных историй. Он наглядно показывает, как неожиданные обстоятельства могут превратить ваш отдых в захватывающее приключение, полное юмора и комических ситуаций. В ролях: Денис Кутузов, Евгений Козлов, Елена Захарова, Иван Мамонов, Лана Крымова и другие.

30 января, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

ВЕЧЕР

10-летие творческой деятельности Ильдара Гайнутдинова

Знаменитый танцовщик выступит соло и в дуэтах с примами Большого театра России Анастасией Сташкевич и Елизаветой Кокоревой, а также с ведущей солисткой Большого театра Ольгой Марченковой. Уникальная программа позволит оценить многогранность таланта актера и будет включать в себя номера современной и неоклассической хореографии, среди которых фрагменты постановок "Как дыхание" Мауро Бигонцетти, "Минотавр" Патрика де Бана, "Мастер и Маргарита" и другие. Среди гостей вечера – звезда хореографии Юрий Посохов, народный артист России Александр Ветров, заслуженные артисты России и премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Денис Савин и многие другие. Ведущей станет популярная актриса театра и кино Ольга Ломоносова. Часть выручки от продажи билетов будет перечислена в Благотворительный фонд поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом".

19 января, Бальный зал The Carlton Moscow.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Ресурсы для жизни"

Этот фестиваль проводится в рамках выставки "Политехнический музей: создавая настоящее", посвященной выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям, которые создавали научно-техническое могущество страны и определили новые векторы в развитии современной науки. На фестивале будут классические лекции, публичные интервью с учеными и викторины как для взрослых, так и для детей. Например, кандидат биологических наук Александр Ефимов расскажет, как проводятся тесты с клетками, как они помогают разрабатывать лекарства, какие можно проводить исследования с клетками и почему не стоит ждать от них слишком многого. Об истории и современности зеленой энергетики расскажет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея и научный сотрудник Объединенного института высоких температур РАН Майя Коршунова. А старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея, научный сотрудник лаборатории функциональной синаптологии Института мозга Научного центра неврологии Павел Рогозин расскажет, как изучают структуры и функции мозга, что мы знаем о взаимодействии нейронов друг с другом, а также какие современные технологии позволяют наблюдать за работой мозга в реальном времени. На все мероприятия необходима регистрация,

18 и 19 января, ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург).

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Степени прозрачности. Vitalité fragile"

Этот кураторский проект Марины Ширcкой – первая выставка нового фестиваля российского художественного стекла GlassGlow. Искусство и дизайн, art & craft заполнят три зала галереи в изысканной сценографии архитектора Наны Абдрашитовой. Выразительные, символичные, современные, иногда функциональные, но всегда завораживающие своей хрупкой красотой творения Александры Ярмольник, Таисии и Александра Фокиных, Ольги Трейвас, Овика Манукяна, Светланы Евдокимовой – всего около ста объектов, созданных в период с 2000 года по наши дни 33 художниками. Они отражают самые разнообразные техники и авторские приемы работы с уникальным материалом: свободное выдувание и выдувание в форму, гутная техника и фьюзинг, моллирование и отливка, ламповая техника — смешиваются и раскрываются в уникальном путешествии.

До 28 февраля, Галерея Heritage.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Лотерея"

Сергей – глубоко "под каблуком", но в душе мечтает о свободе. Алексей – его полная противоположность: жесткий и суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась. Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает. Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард? В ролях: Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин.

В прокате с 30 января.

Фото: пресс-служба

"Что случилось осенью"

Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему. Режиссер: Франсуа Озон. Фильм получил две награды на кинофестивале в Сан-Себастьяне: за лучший сценарий и лучшую роль второго плана (Пьер Лоттен).

С 23 января.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

К 100-летию Валентина Берлинского

В рамках VI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета пройдет серия камерных концертов, посвященных 100-летию "патриарха квартетного искусства", основателя Квартета им. Бородина, знаменитого виолончелиста Валентина Берлинского. На сцене – четыре коллектива, занявшие лидирующие позиции в современном отечественном камерно-инструментальном исполнительстве уже нового, XXI столетия: "Романтик-квартет", "Вайнберг-квартет", Струнный квартет имени Валентина Берлинского и Струнный квартет камерного ансамбля "Солисты Москвы" и при участии Людмилы Берлинской (фортепиано), Михаила Безносова (кларнет), Максима Хлопьева (контрабас), и Ксении Башмет (фортепиано).

18-19 января, Башмет-центр.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Сато"

Литературной основой спектакля Филиппа Гуревича послужил одноименный роман писателя Рагима Джафарова, лауреата многих литературных премий. Сато — это имя пленного контр-адмирала из внеземной цивилизации, вынужденного временно находиться в теле обыкновенного мальчика. По крайней мере, так говорит о себе пятилетний Костя. Для своих лет он удивительно жесток, а его лексика и чувство юмора отнюдь не детские... Родители Кости решили обратиться за помощью к детскому психологу, но не все странности поведения ребенка получается списать на психические особенности.

11 и 12 февраля, Малая сцена Театра Наций.

Фото: пресс-служба Театра Наций/ Иван Пономаренко

"Танго на осколках"

Жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: успешная карьера в большой корпорации, многолетний брак и двое детей. Однако весь Норин мир рушится после внезапной смерти ее мужа Вани. Наружу всплывают подробности его тайной жизни: вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное, — занятия танго. В отчаянной попытке понять, что заставило мужа вести двойную жизнь, Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа. С головой погружаясь в совершенно новый для нее мир танго, она находит новую себя и обретает связь с мужем. Главную роль в сериале совместного производства KION и продюсерской компании Валерия Тодоровского "Мармот-фильм" сыграла Юлия Снигирь.

С 13 февраля, онлайн-кинотеатры KION и START.

Фото: пресс-служба

"Дети леса"

Караг – не обычный подросток: в свои 13 лет он умеет превращаться в пуму. Когда он попадает в секретную школу для детей со сверхспособностями, он узнает, что не он один вынужден хранить свои особенности в тайне. В школе сразу отмечают его выдающийся потенциал, он заводит друзей с аналогичными способностями – мальчика-бизона и девочку-белку. Вместе с ними он учится контролировать свою силу и впервые в жизни чувствует себя частью одной большой семьи, называемой Детьми леса. Его вновь обретенная уверенность нарушается, когда горнодобывающая операция угрожает уничтожить среду обитания Детей леса и их сообщество. Это экранизация первой книги Кати Брандис (псевдоним Сильвии Энгерт) – мирового бестселлера в жанре фантастики про подростков со сверхспособностями.

С 6 февраля.

Фото: пресс-служба

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15 января 2025, 14:20
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы

Фото: mskagency.ru
Фото: mskagency.ru
Фото: mskagency.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

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