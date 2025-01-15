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Среда 15 января

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Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии

Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии
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В сети Анну Седокову обвинили в смерте бывшего мужа.

Трагическая новость пришла в ночь с 16 на 17 декабря: Янис Тимма был найден мертвым в московском хостеле, где остановился незадолго до происшествия. 32-летний баскетболист, который тяжело переживал расставание с 42-летней Анной Седоковой, угрожал своей бывшей супруге, что покончит с собой. Отец Яниса, Райтис, обратился за поддержкой к юристам. Журналисты получили комментарии адвоката по этому поводу.

Правозащитник Екатерина Гордон сообщила, что семья Тиммы стремится узнать настоящие причины этой трагедии. В Латвии уже возбуждено уголовное дело, однако подробности пока остаются неизвестными. Семья подозревает наличие некоторых несоответствий в событиях, поэтому намерена детально разобраться в произошедшем.

Хотя прямых обвинений против Анны не выдвигается, родственники надеются получить доступ к результатам судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить истинную причину смерти. Кроме того, планируется провести техническую и лингвистическую экспертизу мобильного телефона Яниса, так как на нем могут содержаться важные улики.

Юрист также отметила, что существуют свидетели, которые контактировали с Янисом перед его смертью. Например, близкий друг Тиммы, Гатис Лининс, поделился в социальных сетях, что Янис, будучи безмерно влюбленным в Анну, растратил на нее все свои сбережения, включая продажу дорогой недвижимости в Латвии. Блогер Марк Пугачев высказал мнение, что молодого спортсмена довели до крайности...

Кроме того, адвокат подчеркнула необходимость прояснения ситуации с имуществом Яниса. По слухам, он переписал часть своего имущества, и сейчас предстоит уточнить детали этих сделок. На данный момент медицинская экспертиза еще не установила, было ли это самоубийством, и официальных данных по этому вопросу нет. Представители правоохранительных органов должны представить окончательные выводы, что имеет большое значение для родственников погибшего.

Глава уголовного отдела юридической фирмы «Гордон и Сыновья» Алла Салихова планирует встретиться со следователем, чтобы подключиться к делу. Адвокат уточнила, что семье важно убедиться, что мобильный телефон Яниса будет сохранен и доступен для анализа, что будут изучены данные камер видеонаблюдения, и что исключена возможность вмешательства третьих лиц в трагические события.

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2025, 11:05
Анна Седокова и Тимма Янис. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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