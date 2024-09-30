ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне

Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении

Ксения Собчак раскрыла свой вес и порассуждала о том, нужно ли ей худеть. Журналистка открыто рассказала о своих ощущениях по поводу фигуры и о том, как она относится к своему весу. "На данный момент мой вес составляет около 60 килограммов при росте 172 сантиметра", — сообщила Ксения, добавив, что индекс массы тела (ИМТ) равен 21,4.