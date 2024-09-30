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Понедельник 30 сентября

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ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне

ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне
1

Вагоны поездов – излюбленная локация у кинематографистов. Давайте вспомним любимые советские ленты, снятые в поездах.

1.

Кадр из фильма

А – "Вокзал для двоих";

Б – "Три тополя на Плющихе";

В – "Приходи на меня посмотреть".

2.

Кадр из фильма

А – "Соломенная шляпка";

Б – "Поезд вне расписания";

В – "Любимая женщина механика Гаврилова".

3.

Фото: кадр из фильма

А – "В 6 часов вечера после войны";

Б – "Эшелон";

В. "Поезд идет на восток";

4.

Фото: кадр из фильма

А – "Транссибирский экспресс";

Б – "Сибирский цирюльник";

В – "Самая обаятельная и привлекательная".

5.

Фото: кадр из фильма

А – "Вас ожидает гражданка Никанорова";

Б – "34-й скорый";

В – "Одиноким предоставляется общежитие".

6.

Фото: кадр из фильма

А – "Печки-лавочки";

Б – "Три тополя на Плющихе";

В – "Поезд в Пусан".


ОТВЕТЫ

1 – А – "Вокзал для двоих";

2 – Б – "Поезд вне расписания";

3 – В – "Поезд идет на восток";

4 – А – "Транссибирский экспресс";

5 – Б – "34-й скорый";

6 – А – "Печки-лавочки".

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2024, 16:26
Фото: кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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