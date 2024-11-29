Кудрявцева показала посвежевшую после родов звезду "Реальных пацанов" Федункив

Марина Федункив недавно стала матерью в 53 года. Это вызвало бурю эмоций и восторга среди ее поклонников.

Ведущая популярного шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева поделилась в социальных сетях радостными моментами с Мариной, подтвердив слухи о ее материнстве. Эта новость стала настоящим сюрпризом для многих, так как сама Федункив старалась не привлекать к этому событию лишнего внимания.

Несмотря на то, что многие ожидали, что она воспользуется услугами суррогатной матери, Марина сама родила своего первенца. Это стало настоящим достижением для неё, ведь она всегда мечтала о детях. В интервью она поделилась своим счастьем и тем, как это событие изменило ее жизнь.

На репетиции шоу "Звезды" Лера Кудрявцева встретила молодую маму и запечатлела их общение в видео. На кадрах видно, как они весело проводят время, обмениваясь шутками и смеясь. Федункив пришла на репетицию в свободной рубашке, которая скрывала её фигуру после родов. Однако поклонники заметили, что она выглядит не только свежо, но и заметно похорошела. Многие отметили, что счастье действительно преобразило её: «Расцвела! Вот, что с людьми делает счастье», — писали фанаты в комментариях.

Несмотря на радость материнства, Марина не собирается отказываться от своей карьеры. Она продолжала работать почти до самых родов и вернулась к съемкам всего через месяц после появления сына на свет. У нее плотный график на декабрь, однако новогоднюю ночь она планирует провести в кругу семьи — с мужем Стефано Маджи и новорожденным сыном.