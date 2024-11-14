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Четверг 14 ноября

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"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала

"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала
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Сериал "Отчаянные домохозяйки" впервые появился на экранах осенью 2004 года. Проект быстро завоевал сердца зрителей, продержавшись до 13 мая 2012 года.

История разворачивается в вымышленном городке Фэйрвью, где на фоне жизни обычных домохозяек скрываются тайны и драмы, которые становятся известны благодаря душам, не нашедшим покоя. Главные героини — Бри Ван де Камп, Линетт Скаво, Габриэль Солис, Сьюзан Майер и Иди Бритт — стали символами борьбы женщин с общественными ожиданиями и личными проблемами.

Две декады спустя после премьеры сериала, стоит вспомнить, как сложилась жизнь актрис, сыгравших главные роли. Бренда Стронг, исполнившая роль Мэри Элис Янг, начала свою карьеру с этой запоминающейся роли. На момент выхода сериала ей было 44 года, а сейчас ей 64. После "Отчаянных домохозяек" она продолжила свою карьеру в сериалах и фильмах, включая "Даллас" и "13 причин почему". В личной жизни Бренда счастлива в браке с актером Джоном Фарманешем-Бокка с 2015 года. У нее также есть сын от первого брака, который стал актером. Бренда активно занимается йогой и делится позитивом через свои социальные сети.

Тери Хэтчер, сыгравшая Сьюзан Майер, пришла на проект уже с некоторой известностью, но именно этот сериал сделал ее настоящей звездой. На момент старта сериала ей было 39 лет. После завершения "Отчаянных домохозяек" Тери несколько снизила активность на экране, но продолжает радовать поклонников своими кулинарными видео на YouTube и автобиографической книгой. Личная жизнь Тери полна испытаний: за плечами три развода, но у нее есть любимая дочь, что делает ее жизнь более насыщенной.

Фелисити Хаффман, сыгравшая Линетт Скаво, также обрела популярность благодаря сериалу. На момент премьеры ей было 41 год. После "Отчаянных домохозяек" она продолжила получать признание за свои роли, включая номинацию на "Оскар" за фильм "Трансамерика". Фелисити счастлива в браке с актером Уильямом Х. Мэйси с 1997 года; их связь крепка и вдохновляюща.

Габриэль Солис в исполнении Ева Лонгория стала одной из самых ярких героинь сериала. Ева уже была известной актрисой до проекта, но именно эта роль принесла ей огромную популярность. После завершения сериала она продолжила свою карьеру в кино и телевидении, а также активно занимается благотворительностью и продюсированием. В личной жизни актриса испытывала взлеты и падения в отношениях, но в настоящее время счастлива в браке.

Иди Бритт, которую сыграла Николетт Шеридан, также оставила свой след в истории сериала. После завершения шоу Николетт продолжила работать в кино и телевидении, хотя ее карьера не была такой успешной, как у других актрис. Личная жизнь Николетт была полна драматизма и сложных отношений.

20 лет спустя после премьеры "Отчаянных домохозяек" можно с уверенностью сказать, что каждая из актрис продолжает свою карьеру и личную жизнь, находя новые пути для самовыражения и счастья. Несмотря на сложности и испытания, они остаются вдохновляющими фигурами для многих женщин по всему миру. Сериал оставил значимый след в поп-культуре и продолжает вызывать ностальгию у зрителей, которые могут вновь погрузиться в мир Фэйрвью через повторные просмотры.

Шоу-бизнес в Telegram

14 ноября 2024, 12:31
Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" (2004 – 2012)
Дни.ру✓ Надежный источник

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