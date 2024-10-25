Жизнь Александра Петрова кардинально изменилась после неожиданной для всех свадьбы

Александр Петров в сентябре прошлого года связал свою жизнь с Викторией Антоновой. Эта свадьба стала настоящим сюрпризом для многих, ведь до этого Александр долгое время встречался с актрисой Стасей Милославской.



Встреча с Викторией произошла совершенно случайно, и всего через несколько месяцев они уже стали мужем и женой. С тех пор Петров заметно изменился.

В одном из интервью актер откровенно признался, что стал настоящим домоседом. "Мне не хочется лишний раз выходить из дома", — поделился он. Вместо шумных вечеринок и светских мероприятий, Александр предпочитает проводить время в уютной обстановке своего жилья. Он любит звать друзей к себе, а иногда выезжать с компанией за город или посещать баню.

С женой они часто ходят в кино, и их любимым местом стал кинотеатр "Москва". Петров отметил, что старается избегать многолюдных мест, где его могут узнать и начать разговор. Это желание уединения стало одной из причин, по которой он перестал посещать Сандуновские бани и Патриаршие пруды. Вместо этого актер выбирает рестораны с верандой на крыше, где можно насладиться атмосферой и не беспокоиться о лишнем внимании.

Актер из сериала “Полицейский с Рублевки” также отметил, что иногда хочется отвлечься от суеты жизни. Однако постоянные разговоры с поклонниками могут нарушить это волшебство момента. "В целом в Москве люди уважают личное пространство", — добавил он, подчеркивая важность этого аспекта в своей жизни.

На момент свадьбы Виктории было всего 22 года, а Александру — 34. Она родилась в Ташкенте и после переезда в Россию жила в Подольске. Получив высшее образование, Виктория начала работать в Центре нацкультуры и активно участвовала в модных показах как модель. Этот союз стал для обоих новым этапом в жизни, полным любви и взаимопонимания. Петров искренне радуется тому, что нашел свою вторую половинку и готов открыться новым возможностям, которые дарит совместная жизнь.