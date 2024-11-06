ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!

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Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и тест по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес.

1. В этой семейной саге 1978 года Михалков играл Алексея Устюжанина, сын Николая и Анастасии. А. "Сибириада"; Б. "Спокойный день в конце войны"; В. "Война и мир". 2. В этой драме 1975 года Никита Сергеевич воплотил революционера-подпольщика Ивана. А. "Звезды и солдаты"; Б. "Не самый удачный мир"; В. "Раба любви". 3. Проводником Андреем Михалков "работал" в этой картине 1982 года. А. "Станционный смотритель"; Б. "Транссибирский экспресс"; В. "Вокзал для двоих". 4. Сергей Сергеевич Паратов, потомственный дворянин, владелец судоходной компании – это роль Михалкова в фильме 1984 года... А. ..."Жестокий романс"; Б. ..."Полеты во сне и наяву"; В. ..."Портрет жены художника". 5. Сергей Петрович Котов, комдив – это герой Михалкова в ленте 1994 года... А. ..."Урга – территория любви"; Б. "...Очи черные"; В. ..."Умоленные солнцем". 6. Императора Александра III на экране Михалков воплотил в этой картине 1998 года выпуска. А. "Сибирский цирюльник"; Б. "Статский советник"; В. "1612". 7. В этом боевике 2005 года Михалков стал Сергеем Михайловичем ("Михалычем"), криминальным авторитетом. А. "Чужая земля"; Б. "Шизофрения". В. "Жмурки". ОТВЕТЫ

1. А. "Сибириада"; 2. В. "Раба любви"; 3. В. "Вокзал для двоих"; 4. А. ..."Жестокий романс"; 5. В. ..."Умоленные солнцем"; 6. А. "Сибирский цирюльник"; 7. В. "Жмурки".