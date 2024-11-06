ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!

Орбакайте с хитами Пугачевой за границей Тесты Собчак объяснила отказ помогать сыну делать уроки Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Среда 6 ноября

11:16Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз 10:38ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните! 10:15Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой 06:20Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым 03:24Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон 00:17Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал 17:5077-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье 16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов 14:58Тест по географии: угадайте места обитания редких животных 14:10"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу 13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс 10:48Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте 10:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя 10:05Куда сходить в Москве: афиша c 7 по 17 ноября 10:02Красноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец 06:37Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот 03:46Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына 00:32Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера 16:1953-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 14:16Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы? 12:26Собчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 10:15Алсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода 06:47Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни 03:34Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 00:11Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 16:23Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 14:3779-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 12:19Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви "Табор уходит в небо"? 10:07Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках 06:32Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки 03:24Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди 00:23Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта 17:55ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 17:23Тест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 15:18Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 13:42Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов" 13:25Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина 12:28ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 11:14Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 06:27Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи 03:06У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл 00:18"Целлюлит закрашивать лень": Дайнеко в купальнике показала себя без прикрас 17:58ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты 16:14Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото 14:23На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги" 14:10Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!

ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните!
188

Никита Михалков – талантливый режиссер, сценарист, продюсер и актер. В том или ином качестве он появился почти полутора сотнях популярных картин. Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым в той или роли вы помните! Этот тест вам понравится, как и тест по фильмам Эльдара Рязанова, который вызвал большой интерес.

1. В этой семейной саге 1978 года Михалков играл Алексея Устюжанина, сын Николая и Анастасии.

А. "Сибириада";

Б. "Спокойный день в конце войны";

В. "Война и мир".

2. В этой драме 1975 года Никита Сергеевич воплотил революционера-подпольщика Ивана.

А. "Звезды и солдаты";

Б. "Не самый удачный мир";

В. "Раба любви".

3. Проводником Андреем Михалков "работал" в этой картине 1982 года.

А. "Станционный смотритель";

Б. "Транссибирский экспресс";

В. "Вокзал для двоих".

4. Сергей Сергеевич Паратов, потомственный дворянин, владелец судоходной компании – это роль Михалкова в фильме 1984 года...

А. ..."Жестокий романс";

Б. ..."Полеты во сне и наяву";

В. ..."Портрет жены художника".

5. Сергей Петрович Котов, комдив – это герой Михалкова в ленте 1994 года...

А. ..."Урга – территория любви";

Б. "...Очи черные";

В. ..."Умоленные солнцем".

6. Императора Александра III на экране Михалков воплотил в этой картине 1998 года выпуска.

А. "Сибирский цирюльник";

Б. "Статский советник";

В. "1612".

7. В этом боевике 2005 года Михалков стал Сергеем Михайловичем ("Михалычем"), криминальным авторитетом.

А. "Чужая земля";

Б. "Шизофрения".

В. "Жмурки".

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ
1. А. "Сибириада";

2. В. "Раба любви";

3. В. "Вокзал для двоих";

4. А. ..."Жестокий романс";

5. В. ..."Умоленные солнцем";

6. А. "Сибирский цирюльник";

7. В. "Жмурки".

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2024, 10:38
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини

ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской
Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал

Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал
Эмма Стоун отмечает свой 36-й день рождения. Это отличный повод вспомнить о пяти ее ярких ролях, которые сделали ее одной из самых востребованных актрис современности. В числе этих ролей — Скитер из "Прислуги", Миа из "Ла-Ла Ленд", дочь Риггана в "Бердмэне", Энни в "Маньяке" и Джулс в "SuperПерцах".

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты
Фильм Эльдара Рязанова в этом году отмечает 45-летие выхода на экраны. Кажется, за эти годы мы выучили его наизусть. Но так ли это? Давайте проверим знание фактов и цитат из картины! 1.

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"
Джаред Лето и Лупита Нионго объединятся в новом фильме "Кража Луника". Картина обещает стать захватывающим триллером, основанным на реальных событиях. В центре сюжета находятся агенты ЦРУ, которые в 1959 году осуществили дерзкую операцию по похищению модели советской космической станции "Луна-2" с аэрокосмической выставки в Мексике.

ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам

ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышел на экраны 40 лет назад. Кажется, мы знаем его наизусть – он стал частью русской ДНК. Но обращаем ли мы внимание на детали? Угадайте эпизоды этой народной ленты по небольшим приметам. 1.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя
Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев. 1.

Выбор читателей

05/11ВтрТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 05/11ВтрТест по географии: угадайте места обитания редких животных 05/11ВтрКрасноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец 04/11ПндСобчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 04/11Пнд53-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 05/11Втр"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума