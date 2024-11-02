ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

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Вот уже сорок лет мы смотрим фильм "Любовь и голуби", снятый Владимиром Меньшовым. Хотя в качестве режиссер он создал 11 лент, а как актер сыграл в полутора сотнях картин. Давайте вспомним лучшие из них.

1. В этой драме Владимир Меньшов сыграл Эдуарда Борисовича Балашова – партработника, курирующего нашу сборную. А. "Легенда №17"; Б. "Стрельцов" В. "Лед". 2. Владимир Меньшов сыграл учителя физкультуры Владимира Валентиновича в этой ленте. А. "Курьер"; Б. "Вот моя деревня"; В. "Розыгрыш". 3. В этой картине фамилии Меньшова нет в титрах, но он снялся в эпизодической роли – ведущего кадрили. А. "Любовь и голуби"; Б. "Зависть богов"; В. "Сочинение ко Дню победы". 4. Президент России на экране Владимир Меньшов играл несколько раз. Но в этой ленте стал им на экране впервые. А. "Любовь-морковь"; Б. "Ширли-мырли"; В. "Елки". 5. В роли Гесера Меньшов появился в этой фантастической ленте. А. "Ночной дозор"; Б. "Дневной дозор"; В. Обе указанные ленты. 6. Военачальника и политического деятеля Дмитрия Устинова Владимир Меньшов воплотил в этом сериале. А. "Галина"; Б. "Сталин"; В. "Брежнев".

ОТВЕТЫ

1. А. "Легенда №17"; 2. В. "Розыгрыш"; 3. А. "Любовь и голуби"; 4. Б. "Ширли-мырли"; 5. В. Обе указанные ленты. 6. В. "Брежнев".