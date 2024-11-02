ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

1. В этой драме Владимир Меньшов сыграл Эдуарда Борисовича Балашова – партработника, курирующего нашу сборную.
А. "Легенда №17";
Б. "Стрельцов"
В. "Лед".
2. Владимир Меньшов сыграл учителя физкультуры Владимира Валентиновича в этой ленте.
А. "Курьер";
Б. "Вот моя деревня";
В. "Розыгрыш".
3. В этой картине фамилии Меньшова нет в титрах, но он снялся в эпизодической роли – ведущего кадрили.
А. "Любовь и голуби";
Б. "Зависть богов";
В. "Сочинение ко Дню победы".
4. Президент России на экране Владимир Меньшов играл несколько раз. Но в этой ленте стал им на экране впервые.
А. "Любовь-морковь";
Б. "Ширли-мырли";
В. "Елки".
5. В роли Гесера Меньшов появился в этой фантастической ленте.
А. "Ночной дозор";
Б. "Дневной дозор";
В. Обе указанные ленты.
6. Военачальника и политического деятеля Дмитрия Устинова Владимир Меньшов воплотил в этом сериале.
А. "Галина";
Б. "Сталин";
В. "Брежнев".
ОТВЕТЫ
1. А. "Легенда №17";
2. В. "Розыгрыш";
3. А. "Любовь и голуби";
4. Б. "Ширли-мырли";
5. В. Обе указанные ленты.
6. В. "Брежнев".