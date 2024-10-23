ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам

1.
А. "Служебный роман";
Б. "Приходи на меня посмотреть";
В. Я шагаю по Москве".
2.
А. "Осень";
Б. "Зависть богов";
В. "Москва слезам не верит".
3.
А. "Осенний марафон";
Б. "Небесный тихоход";
В. "Офицеры".
4.
А. "Старая сказка";
Б. "Из жизни отдыхающих";
В. "Отпуск за свой счет".
5.
А. "Сказки старого волшебника";
Б. "Зиг-заг удачи";
В. "Ширли-мырли",
ОТВЕТЫ
1. А. "Служебный роман";
2. В. "Москва слезам не верит";
3. А. "Осенний марафон";
4. Б. "Из жизни отдыхающих";
5. А. "Сказки старого волшебника".