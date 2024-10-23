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Среда 23 октября

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ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам

ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам
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"Отговорила роща золотая // Березовым, веселым языком, // И журавли, печально пролетая, //Уж не жалеют больше ни о ком", – писал Сергей Есенин об осени. Давайте посмотрим на это время года глазами кинематографистов и вспомним ленты, где показана "золотая" пора.

1. Фото: кадр из фильма

А. "Служебный роман";

Б. "Приходи на меня посмотреть";

В. Я шагаю по Москве".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Осень";

Б. "Зависть богов";

В. "Москва слезам не верит".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Осенний марафон";

Б. "Небесный тихоход";

В. "Офицеры".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Старая сказка";

Б. "Из жизни отдыхающих";

В. "Отпуск за свой счет".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Сказки старого волшебника";

Б. "Зиг-заг удачи";

В. "Ширли-мырли",

ОТВЕТЫ

1. А. "Служебный роман";

2. В. "Москва слезам не верит";

3. А. "Осенний марафон";

4. Б. "Из жизни отдыхающих";

5. А. "Сказки старого волшебника".

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2024, 12:29
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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