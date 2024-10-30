ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе

Эльдар Рязанов снял в качестве режиссера три десятка фильмов, большинство из которых составляют "золотой фонд" отечественного кино. Давайте вспомним его картины по звучащим там цитатам!

1. "Я лично по ресторанам не хожу, я дома обедаю. У меня жена замечательно готовит. А рестораны – это совсем другое ведомство".

А. "Вокзал для двоих";

Б. "Берегись автомобиля";

В. "Тихие омуты".

2. "Мы должны воспитывать нашего зрителя. Его голыми ногами не воспитаешь! Короче, дело ясное, костюмы надо заменить, ноги изолировать!"

А. "Забытая мелодия для флейты";

Б. "Карнавальная ночь";

В. "Совершенно серьезно".

3. "Все люди верят. Одни люди верят, что бог есть, другие — что бога нет. И то, и другое недоказуемо".

А. "Берегись автомобиля";

Б. "Зигзаг удачи";

В. "О бедном гусаре замолвите слово".

4. "У всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик".

А. "Дайте жалобную книгу";

Б. "Гараж";

В. "Жестокий романс".

5. "Иногда бывает, что хочется поплакать, но что же я буду реветь в одиночку? Это всё равно, что алкоголик, который пьет в одиночку".

А. "Служебный роман";

Б. "Ирония судьбы, или с легким паром!";

В. "Андерсен. Жизнь без любви".

ОТВЕТЫ

1. А. "Вокзал для двоих";

2. Б. "Карнавальная ночь";

3. А. "Берегись автомобиля";

4. В. "Жестокий романс";

5. А. "Служебный роман".