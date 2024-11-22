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Пятница 22 ноября

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Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины

Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины
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Кристина Асмус намекнула на появление на горизонте нового возлюбленного. В своей социальной сети она поделилась моментами, которые проводит после напряженной смены, и, похоже, это время стало особенно приятным благодаря новому мужчине в ее жизни.

На опубликованной фотографии Кристина уютно устроилась на диване под пледом, с пультом в одной руке и чашкой в другой. Этот момент спокойствия и расслабления явно стал для нее необходимым после долгого рабочего дня. Однако главной интригой стало сообщение, которое она сопроводила снимком. В нем Асмус написала: "Когда он точно знает, что тебе нужно после смены. Плед, травяной чай и скаченные серии нового сериала и покормить с руки".

Эти слова намекают на то, что в жизни актрисы появился человек, который заботится о ней и понимает ее потребности. Такое внимание и понимание, безусловно, приятно и важно для любой женщины. Фанаты сразу же начали обсуждать возможного нового избранника Кристины, интересуясь, кто же это может быть.

Ранее актриса была в отношениях с Романом Евдокимовым, который недавно также вышел в свет с новой возлюбленной — 29-летней коллегой Софьей Озеровой. Это событие подогрело интерес к личной жизни Асмус, и многие начали сравнивать ее нынешние чувства с теми, что были у нее в прошлом.

Кристина Асмус продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в российском шоу-бизнесе. Ее искренность и открытость в социальных сетях вызывают симпатию у поклонников. Теперь все ждут, когда актриса поделится более подробной информацией о своем новом возлюбленном и о том, как развиваются их отношения.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 22:18
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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