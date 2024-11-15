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"Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным

"Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным
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Агата Муцениеце открыла неожиданную правду о своем браке с Павлом Прилучным. Союз актеров когда-то считался одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе.

Их отношения, начавшиеся с романтической искры, в конечном итоге привели к громкому расставанию и судебным разбирательствам по вопросам опеки над детьми. В недавнем интервью звезда сериала "Закрытая школа" поделилась своими мыслями о том, как ее взгляды на брак изменились после знакомства с Прилучным.

Муцениеце отметила, что в ее родной стране акцент делается на карьеру и саморазвитие, а не на создание семьи. "Я никогда не планировала выходить замуж. У меня были совершенно другие приоритеты", — призналась она. Когда Агата переехала в Россию в девятнадцать лет, она была удивлена тем, как сильно многие женщины стремятся к браку. "Я думала: "Почему вы так хотите замуж? Что вы ищете в этом?", — задалась вопросом она.

Интересно, что до встречи с Прилучным Агата даже не рассматривала возможность материнства. Она планировала стать матерью только в сорок лет, прибегнув к услугам суррогатной матери. "У меня был план родить ребенка от суррогатной матери к сорока годам", — поделилась она.

Однако любовь к Павлу изменила все. По словам Муцениеце, она была настолько увлечена им, что готова была отказаться от общения с друзьями и подругами. "Я потеряла всех своих подруг ради него. Мне было неважно мнение окружающих", — говорит актриса. Это состояние "влюбленности" заставило ее пойти на серьезные шаги, которые в итоге привели к браку.

Сейчас, оглядываясь назад, Агата понимает, что сделала много ошибок. Она хочет, чтобы ее будущий партнер нравился не только ей, но и ее друзьям.

Шоу-бизнес в Telegram

15 ноября 2024, 09:27
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
YouTube-канал "Стас Круглицкий"✓ Надежный источник

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