Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов?

С течением времени герои этих фильмов начали меняться, отражая изменения в обществе. Они стали более сложными и многогранными, часто рефлексировали над своими поступками и внутренними конфликтами. Сюжеты становились жестче, а персонажи — менее идеализированными.
Это соответствовало настроению эпохи, когда зрители искали не только развлечение, но и глубокие смыслы в кино. Фильмы того времени стали важным зеркалом, отражающим реалии жизни и вызовы, с которыми сталкивались люди в повседневной жизни.
1. Какие растения разводила Раиса Захаровна в фильме "Любовь и голуби"?
А) Кактусы
Б) Фикусы
В) Герань
2. При каких обстоятельствах у графа Калиостро из "Формулы любви" появилась волшебная сила?
А) При Великом римском пожаре?
Б) При падении метеорита Гоба
В) При извержении Везувия
3. В каком журнале Иван Мирошников получил должность курьера в одноименном фильме?
А) Юный натуралист
Б) Вопросы познания
В) Наука и жизнь
4. Сколько денег нашли родители у главной героини фильма "Маленькая Вера"?
А) 10 долларов
Б) 20 долларов
В) 100 долларов
5. В какой город приехал мистер Фест — главный герой фильма "Человек с бульвара Капуцинов"?
А) Санта-Моника
Б) Сан-Диего
В) Санта-Королина
Правильные ответы:
1. — А) Кактусы
2. — В) При извержении Везувия
3. — Б) Вопросы познания
4. — Б) 20 долларов
5. — В) Санта-Королина