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Понедельник 3 февраля

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Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов?
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Новая декада 1980-х годов ознаменовалось яркими премьерами, которые произвели настоящий фурор в советском кинематографе.

С течением времени герои этих фильмов начали меняться, отражая изменения в обществе. Они стали более сложными и многогранными, часто рефлексировали над своими поступками и внутренними конфликтами. Сюжеты становились жестче, а персонажи — менее идеализированными.

Это соответствовало настроению эпохи, когда зрители искали не только развлечение, но и глубокие смыслы в кино. Фильмы того времени стали важным зеркалом, отражающим реалии жизни и вызовы, с которыми сталкивались люди в повседневной жизни.

1. Какие растения разводила Раиса Захаровна в фильме "Любовь и голуби"?

А) Кактусы

Б) Фикусы

В) Герань

2. При каких обстоятельствах у графа Калиостро из "Формулы любви" появилась волшебная сила?

А) При Великом римском пожаре?

Б) При падении метеорита Гоба

В) При извержении Везувия

3. В каком журнале Иван Мирошников получил должность курьера в одноименном фильме?

А) Юный натуралист

Б) Вопросы познания

В) Наука и жизнь

4. Сколько денег нашли родители у главной героини фильма "Маленькая Вера"?

А) 10 долларов

Б) 20 долларов

В) 100 долларов

5. В какой город приехал мистер Фест — главный герой фильма "Человек с бульвара Капуцинов"?

А) Санта-Моника

Б) Сан-Диего

В) Санта-Королина

Правильные ответы:

1. — А) Кактусы

2. — В) При извержении Везувия

3. — Б) Вопросы познания

4. — Б) 20 долларов

5. — В) Санта-Королина

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 15:05
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию

Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию
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Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж

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Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"

Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"
Фильм "Офицеры" – это легендарная кинолента, вышедшая в 1971 году, которая стала символом мужества, верности долгу и патриотизма. Режиссером фильма выступил Владимир Роговой, а сценарий был написан Борисом Васильевым. Фильм рассказывает о судьбе трех поколений военных, чья жизнь неразрывно связана с армией и службой Родине. Главный герой, Алексей Трофимов, проходит через множество испытаний, от Великой Отечественной войны до службы в мирное время, демонстрируя стойкость духа и преданность своим идеалам. Этот фильм стал культовым и до сих пор остается одним из самых любимых зрителями. Предлагаем вам пройти тест, который позволит проверить ваши знания об этом замечательном фильме. ВОПРОСЫ1.

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?
Фильм "Тот самый Мюнхаузен" с выдающимися Олегом Янковским и Александром Абдуловым – настоящее киноволшебство, оставляющее незабываемое впечатление. Многие зрители помнят захватывающие приключения, яркие образы и необычные сюжетные повороты этой советской классики.

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