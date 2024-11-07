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Четверг 7 ноября

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Прилучный попал в песчаную бурю во время съемок фильма "Мажор в Дубае"

Прилучный попал в песчаную бурю во время съемок фильма "Мажор в Дубае"
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Павел Прилучный сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Актер участвует в съемках нового фильма под названием "Мажор в Дубае".

Работа над проектом не обошлась без сложностей. Во время съемок актер столкнулся с песчаной бурей, что добавило экстрима в его рабочий график.

В ОАЭ установилась аномально высокая температура — днем столбик термометра поднимается до +37 градусов, а ночью не опускается ниже +31. Хотя жара в городских условиях переносится относительно легко, съемки в пустыне становятся настоящим испытанием. Прилучному, как исполнителю главной роли, пришлось особенно тяжело. Он находился на платформе, где ветер дул с помощью специального вентилятора, и прямо в лицо ему неслась струя песка из машины, имитирующей песчаную бурю. Это создавало эффект реалистичности, но одновременно усложняло работу актеров.

Несмотря на все трудности, Павел не пострадал от солнечного удара — его смуглая кожа хорошо переносит жару, и он не обгорел. Тем не менее, такие условия требуют от актеров полной концентрации и физической подготовки. Съемочная группа старается максимально адаптироваться к экстремальным условиям, чтобы обеспечить качественный результат.

Идея переноса действия фильма в Дубай появилась у шоураннера «Мажора» Максима Полинского еще летом прошлого года. Создатели решили, что отправка героя в это популярное у россиян место отдыха станет интересным решением для сюжета. Дубай славится своими живописными пейзажами и современными архитектурными достижениями, что делает его идеальной локацией для кинопроизводства.

На фоне активной работы над фильмом Павел Прилучный также решает личные вопросы. В последнее время он столкнулся с обвинениями со стороны своей экс-супруги Агаты Муцениеце. В День отца она выразила недовольство по поводу их совместного воспитания сына Тимофея. В настоящее время вопрос о том, с кем останется жить мальчик, решается в суде.

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7 ноября 2024, 12:32
Павел Прилучный. Фото: соцсети
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Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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