Тест: угадайте советский фильм по кадру с ковром

Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер

Отношения детей в семье во многом зависят от родительского воспитания, ситуации в доме и других внешних факторов. Взаимодействие братьев и сестер бывает довольно сложным и многослойным: тут и безграничная любовь, и зависть, и преданность, и соперничество… Если вам интересна эта тема, то подборка отличных психологических романов, доступных по Литрес Подписке, – для вас. "Голландский дом", Энн ПэтчеттСемейная сага в жанре великого американского романа, в которой описаны близкие, но в то же время разрушительные отношения брата и сестры Конрой.