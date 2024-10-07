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Понедельник 7 октября

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Тест: угадайте советский фильм по кадру с ковром

Тест: угадайте советский фильм по кадру с ковром
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Ковер в квартире советского человека – это не просто предмет интерьера, а символ уюта и семейных традиций. Он стал неотъемлемой частью жизни, отыгрывая важную роль в быту.

Вспомните, как выглядели интерьеры в СССР: стены, украшенные картинами, полки с книгами и, конечно, ковры, которые часто занимали центральное место в комнате. Пройдите тест и попробуйте угадать, из каких легендарных фильмов кадры с коврами.

Шоу-бизнес в Telegram

7 октября 2024, 18:32
Фото: Freepik
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У москвичей появилась возможность погрузиться в мир кино

У москвичей появилась возможность погрузиться в мир кино
В Кинопарке Москино можно интересно отдохнуть всей семьей. В Москве появилась новое место культурного досуга — Кинопарк Москино — этой осенью была открыта первая очередь масштабного кинокластера.

ТЕСТ: угадайте фильм про Москву по строчке из звучащей в нем песни

ТЕСТ: угадайте фильм про Москву по строчке из звучащей в нем песни
Москва – самый красивый, самый удобный и самый динамичный город нашей большой Родины. Ей посвящают песни и фильмы. Попробуйте угадать популярную кинокартину по строчке из звучащей в ней музыкальной композиции. 1.

Тест: угадай советский фильм по цвету губной помады актрисы

Тест: угадай советский фильм по цвету губной помады актрисы
Знаковые актрисы советского кино были символом не только красоты, но и определенного стиля жизни. Особое значение в 70-х годах приобрела губная помада. В советском обществе помада часто ассоциировалась с чем-то недоступным и экзотическим.

Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер

Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер
Отношения детей в семье во многом зависят от родительского воспитания, ситуации в доме и других внешних факторов. Взаимодействие братьев и сестер бывает довольно сложным и многослойным: тут и безграничная любовь, и зависть, и преданность, и соперничество… Если вам интересна эта тема, то подборка отличных психологических романов, доступных по Литрес Подписке, – для вас. "Голландский дом", Энн ПэтчеттСемейная сага в жанре великого американского романа, в которой описаны близкие, но в то же время разрушительные отношения брата и сестры Конрой.

Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные

Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные
Лента собрала сотни миллионов рублей, обогнав "Бременских музыкантов" и вторую часть "Холопа ". Долгожданная премьера состоялась в минувшую пятницу, сообщает телеканал "360".

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